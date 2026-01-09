Экспорт ЕС в страны Меркосур должен вырасти почти на 50 миллиардов евро
БРЮССЕЛЬ, 9 янв - ПРАЙМ. Экспорт ЕС в государства-члены Меркосур должен увеличиться почти на 50 миллиардов евро к 2040 году, тогда как экспорт стран-участниц латиноамериканского интеграционного объединения в Европейский союз вырастет на 9 миллиардов евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после утверждения договора о свободной торговле.
Глава Евросовета Антониу Кошта 9 января объявил, что государства-члены ЕС в пятницу утвердили спорное и вызвавшее протесты фермеров соглашение со странами-участницами Меркосур. Теперь после согласования Советом Евросоюза соглашение по процедуре должно поступить на утверждение в Европарламент. Однако глава ЕК может уже на следующей неделе отправиться в Парагвай для официального подписания документов с государствами-членами интеграционного объединения.
"Это соглашение создаст дополнительные торговые возможности и простимулирует европейские инвестиции в стратегические сектора. Экспорт ЕС в страны Меркосур должен увеличиться почти на 50 миллиардов евро к 2040 году, тогда как экспорт Меркосур вырастет на 9 миллиардов евро", - говорится в заявлении фон дер Ляйен.
По данным Евростата, в 2024 году экспорт Европейского союз в государства-члены Меркосур составил около 55,2 миллиарда евро, тогда как импорт из латиноамериканского интеграционного объединения в ЕС - порядка 56 миллиардов евро. Общий объем торговли товарами между сторонами превысил 111 миллиардов евро.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна проголосует против соглашения между Меркосур и Евросоюзом. Ранее о намерении проголосовать против подписания соглашения выступали Польша, Венгрия и Ирландия.
В 2024 году по странам-участницам ЕС прокатилась волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европу завалят дешевым импортом из государств с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, считают, что договор с латиноамериканским интеграционным объединением может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур появилось в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьон подписали договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.