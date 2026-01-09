Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт ЕС в страны Меркосур должен вырасти почти на 50 миллиардов евро - 09.01.2026
Экспорт ЕС в страны Меркосур должен вырасти почти на 50 миллиардов евро
Экспорт ЕС в страны Меркосур должен вырасти почти на 50 миллиардов евро - 09.01.2026, ПРАЙМ
Экспорт ЕС в страны Меркосур должен вырасти почти на 50 миллиардов евро
Экспорт ЕС в государства-члены Меркосур должен увеличиться почти на 50 миллиардов евро к 2040 году, тогда как экспорт стран-участниц латиноамериканского... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T23:12+0300
2026-01-09T23:12+0300
финансы
мировая экономика
парагвай
франция
польша
урсула фон дер ляйен
эммануэль макрон
ес
евросовет
совет евросоюза
https://cdnn.1prime.ru/img/76359/21/763592102_0:320:3401:2233_1920x0_80_0_0_122f6d09dec20b19b487349e4f9a7d2b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 янв - ПРАЙМ. Экспорт ЕС в государства-члены Меркосур должен увеличиться почти на 50 миллиардов евро к 2040 году, тогда как экспорт стран-участниц латиноамериканского интеграционного объединения в Европейский союз вырастет на 9 миллиардов евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после утверждения договора о свободной торговле. Глава Евросовета Антониу Кошта 9 января объявил, что государства-члены ЕС в пятницу утвердили спорное и вызвавшее протесты фермеров соглашение со странами-участницами Меркосур. Теперь после согласования Советом Евросоюза соглашение по процедуре должно поступить на утверждение в Европарламент. Однако глава ЕК может уже на следующей неделе отправиться в Парагвай для официального подписания документов с государствами-членами интеграционного объединения. "Это соглашение создаст дополнительные торговые возможности и простимулирует европейские инвестиции в стратегические сектора. Экспорт ЕС в страны Меркосур должен увеличиться почти на 50 миллиардов евро к 2040 году, тогда как экспорт Меркосур вырастет на 9 миллиардов евро", - говорится в заявлении фон дер Ляйен. По данным Евростата, в 2024 году экспорт Европейского союз в государства-члены Меркосур составил около 55,2 миллиарда евро, тогда как импорт из латиноамериканского интеграционного объединения в ЕС - порядка 56 миллиардов евро. Общий объем торговли товарами между сторонами превысил 111 миллиардов евро. В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна проголосует против соглашения между Меркосур и Евросоюзом. Ранее о намерении проголосовать против подписания соглашения выступали Польша, Венгрия и Ирландия. В 2024 году по странам-участницам ЕС прокатилась волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европу завалят дешевым импортом из государств с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, считают, что договор с латиноамериканским интеграционным объединением может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур появилось в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьон подписали договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
парагвай
франция
польша
финансы, мировая экономика, парагвай, франция, польша, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, ес, евросовет, совет евросоюза
Финансы, Мировая экономика, ПАРАГВАЙ, ФРАНЦИЯ, ПОЛЬША, Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, ЕС, Евросовет, Совет Евросоюза
23:12 09.01.2026
 
Экспорт ЕС в страны Меркосур должен вырасти почти на 50 миллиардов евро

Глава ЕК фон дер Ляйен: экспорт ЕС в страны Меркосур должен вырасти почти на €50 млрд

© fotolia.com / Henner DamkeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Флаг Евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / Henner Damke
БРЮССЕЛЬ, 9 янв - ПРАЙМ. Экспорт ЕС в государства-члены Меркосур должен увеличиться почти на 50 миллиардов евро к 2040 году, тогда как экспорт стран-участниц латиноамериканского интеграционного объединения в Европейский союз вырастет на 9 миллиардов евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после утверждения договора о свободной торговле.
Глава Евросовета Антониу Кошта 9 января объявил, что государства-члены ЕС в пятницу утвердили спорное и вызвавшее протесты фермеров соглашение со странами-участницами Меркосур. Теперь после согласования Советом Евросоюза соглашение по процедуре должно поступить на утверждение в Европарламент. Однако глава ЕК может уже на следующей неделе отправиться в Парагвай для официального подписания документов с государствами-членами интеграционного объединения.
"Это соглашение создаст дополнительные торговые возможности и простимулирует европейские инвестиции в стратегические сектора. Экспорт ЕС в страны Меркосур должен увеличиться почти на 50 миллиардов евро к 2040 году, тогда как экспорт Меркосур вырастет на 9 миллиардов евро", - говорится в заявлении фон дер Ляйен.
По данным Евростата, в 2024 году экспорт Европейского союз в государства-члены Меркосур составил около 55,2 миллиарда евро, тогда как импорт из латиноамериканского интеграционного объединения в ЕС - порядка 56 миллиардов евро. Общий объем торговли товарами между сторонами превысил 111 миллиардов евро.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна проголосует против соглашения между Меркосур и Евросоюзом. Ранее о намерении проголосовать против подписания соглашения выступали Польша, Венгрия и Ирландия.
В 2024 году по странам-участницам ЕС прокатилась волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европу завалят дешевым импортом из государств с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, считают, что договор с латиноамериканским интеграционным объединением может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур появилось в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьон подписали договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Финансы, Мировая экономика, ПАРАГВАЙ, ФРАНЦИЯ, ПОЛЬША, Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, ЕС, Евросовет, Совет Евросоюза
 
 
