Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС согласует механизм выделения Киеву нового крупного кредита - 09.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260109/es-866315132.html
ЕС согласует механизм выделения Киеву нового крупного кредита
ЕС согласует механизм выделения Киеву нового крупного кредита - 09.01.2026, ПРАЙМ
ЕС согласует механизм выделения Киеву нового крупного кредита
Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в пятницу планируют добиться принципиального согласия по механизму выделения Киеву нового крупного кредита | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T00:22+0300
2026-01-09T00:22+0300
финансы
экономика
мировая экономика
украина
киев
венгрия
виктор орбан
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866315132.jpg?1767907338
БРЮССЕЛЬ, 9 янв - ПРАЙМ. Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в пятницу планируют добиться принципиального согласия по механизму выделения Киеву нового крупного кредита в 90 миллиардов евро взамен предложения Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов, а также подготовить запрос на согласование этого инструмента в Европарламент, следует из повестки встречи. В конце декабря прошлого года Бельгия добилась исключения предложения Еврокомиссии об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины на 2026 и 2027 годы. Взамен был согласован механизм кредита на 90 миллиардов евро с гарантиями под бюджет ЕС. Евросоюз планирует выйти на международные финансовые рынки и занять деньги для последующего перекредитования Украины. Инструмент задуман как многоцелевой, но с четкими приоритетами: поддержка госбюджета, поддержание макрофинансовой стабильности, восстановление и реформы. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
украина
киев
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, украина, киев, венгрия, виктор орбан, ес
Финансы, Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, ЕС
00:22 09.01.2026
 
ЕС согласует механизм выделения Киеву нового крупного кредита

Постпреды стран ЕС обсудят механизм выделения Киеву нового крупного кредита

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 9 янв - ПРАЙМ. Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в пятницу планируют добиться принципиального согласия по механизму выделения Киеву нового крупного кредита в 90 миллиардов евро взамен предложения Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов, а также подготовить запрос на согласование этого инструмента в Европарламент, следует из повестки встречи.
В конце декабря прошлого года Бельгия добилась исключения предложения Еврокомиссии об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины на 2026 и 2027 годы. Взамен был согласован механизм кредита на 90 миллиардов евро с гарантиями под бюджет ЕС.
Евросоюз планирует выйти на международные финансовые рынки и занять деньги для последующего перекредитования Украины. Инструмент задуман как многоцелевой, но с четкими приоритетами: поддержка госбюджета, поддержание макрофинансовой стабильности, восстановление и реформы.
Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаУКРАИНАКиевВЕНГРИЯВиктор ОрбанЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала