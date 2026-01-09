https://1prime.ru/20260109/es-866315132.html

ЕС согласует механизм выделения Киеву нового крупного кредита

09.01.2026

ЕС согласует механизм выделения Киеву нового крупного кредита

Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в пятницу планируют добиться принципиального согласия по механизму выделения Киеву нового крупного кредита | 09.01.2026, ПРАЙМ

БРЮССЕЛЬ, 9 янв - ПРАЙМ. Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в пятницу планируют добиться принципиального согласия по механизму выделения Киеву нового крупного кредита в 90 миллиардов евро взамен предложения Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов, а также подготовить запрос на согласование этого инструмента в Европарламент, следует из повестки встречи. В конце декабря прошлого года Бельгия добилась исключения предложения Еврокомиссии об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины на 2026 и 2027 годы. Взамен был согласован механизм кредита на 90 миллиардов евро с гарантиями под бюджет ЕС. Евросоюз планирует выйти на международные финансовые рынки и занять деньги для последующего перекредитования Украины. Инструмент задуман как многоцелевой, но с четкими приоритетами: поддержка госбюджета, поддержание макрофинансовой стабильности, восстановление и реформы. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.

