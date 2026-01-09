https://1prime.ru/20260109/es-866319083.html

Названы потери ЕС от санкций против России

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Страны Евросоюза потеряли 65% своего экспорта в Россию, или примерно 48 миллиардов евро за четыре года после введения антироссийских санкций, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. По итогам января-октября 2025 года ЕС получил 25 миллиардов евро от экспорта на российский рынок против 73 миллиардов за аналогичный период 2021 года. Таким образом, доходы от торговли с Россией упали на 65,3% на фоне санкционной политики союза. При этом больше всего от санкций пострадала Германия, у которой доход от поставок на российский рынок упал на 73,6%, до 16,3 миллиарда евро. Кроме того, резко снизились и торговые поступления у Польши - на 71,2%, до 4,7 миллиарда евро. Экспорт Франции и Нидерландов сократился на 70% и 60% соответственно и составил по 3,7 миллиарда евро. Помимо этого, санкции ударили по экспорту Италии, лишив ее 71% доходов в 3,2 миллиарда евро, и Финляндии - 91,7% в 2,8 миллиарда евро. Чуть меньше экспорт сократился у Литвы (88,5%) и Чехии (86,7%) - на 2,6 миллиарда евро. Девятой страной, которая понесла наибольшие потери от санкционнной политики Евросоюза, стала Бельгия (38,2% - 1,4 миллиарда евро), а десятку замкнула Испания (66,6% - 1,3 миллиарда евро). Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз принял 19 пакетов санкций. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

