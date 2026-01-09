https://1prime.ru/20260109/es-866333894.html

Совет ЕС одобрил спорное соглашение с Меркосур, заявили в СОРА
09.01.2026

БРЮССЕЛЬ, 9 янв - ПРАЙМ. Европейская организация фермеров и сельскохозяйственных кооперативов COPA - COGECA утверждает, что Совет ЕС в пятницу одобрил спорное соглашение о свободной торговле с Меркосур, заявляет, что это решение усилит их протесты. Ранее европейский источник сообщил РИА Новости, что министры стран ЕС планируют завершить согласование торговой сделки с Меркосур к 17.00 (19.00 мск) пятницы. "Ничего неожиданного сегодня в Брюсселе: соглашение ЕС–МЕРКОСУР было одобрено Евросоветом (Советом ЕС - ред.) после месяцев беспрецедентных манёвров и давления, которые подтверждают сложность и раскольнический характер этого досье, оставляя при этом долгосрочные последствия", - сказано в документе организации. Добавляется, что несмотря на последние корректировки дополнительных защитных мер, европейские фермерские и аграрно-кооперативные организации остаются единодушными и сплочёнными в осуждении соглашения, которое по-прежнему является принципиально несбалансированным и изначально порочным по своей сути. "Эта глубокая убеждённость лишь усиливает нашу решимость и мобилизацию... Решение Совета в последний момент отозвать декларацию, гарантирующую отсутствие временного применения соглашения до того, как Европарламент получит возможность высказаться, несмотря на прежние обещания, что этого не произойдёт, вызывает крайнюю обеспокоенность. Это подрывает доверие к европейскому управлению, демократическим процедурам и парламентскому контролю в момент, когда институциональная легитимность уже находится под давлением", - считают фермеры ЕС. Ранее глава Еврокомиссии собиралась подписать это соглашение в середине января, несмотря на протесты европейских фермеров и несогласие ряда стран ЕС. В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж проголосует против соглашения между Меркосур и ЕС. Ранее о намерении проголосовать против подписания соглашения ЕС с Меркосур заявляли Польша, Венгрия и Ирландия. В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

