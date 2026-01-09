Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В СОРА рассказали о дальнейших шагах фермеров против соглашения с Меркосур
В СОРА рассказали о дальнейших шагах фермеров против соглашения с Меркосур - 09.01.2026, ПРАЙМ
В СОРА рассказали о дальнейших шагах фермеров против соглашения с Меркосур
Дальнейшие шаги протеста фермеров ЕС против соглашения с Меркосур будут определены 12 января, заявили РИА Новости в Европейской организации фермеров и... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T18:53+0300
2026-01-09T18:53+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_0:166:2599:1627_1920x0_80_0_0_76b5eb1466cfae0121d028411e0a9263.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 янв - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Дальнейшие шаги протеста фермеров ЕС против соглашения с Меркосур будут определены 12 января, заявили РИА Новости в Европейской организации фермеров и сельскохозяйственных кооперативов COPA-COGECA. Ранее в пятницу COPA-COGECA сообщила, что Совет ЕС в пятницу одобрил спорное соглашение о свободной торговле с Меркосур. "Наш протест продолжается, его следующие шаги будут определены в понедельник", - сказали в организации. Ранее глава Еврокомиссии собиралась подписать это соглашение в середине января, несмотря на протесты европейских фермеров и несогласие ряда стран ЕС. В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж проголосует против соглашения между Меркосур и ЕС. Ранее о намерении проголосовать против подписания соглашения ЕС с Меркосур заявляли Польша, Венгрия и Ирландия. В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
18:53 09.01.2026
 
В СОРА рассказали о дальнейших шагах фермеров против соглашения с Меркосур

Фермеры ЕС определят дальнейшие шаги протеста против соглашения с Меркосур 12 января

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Флаги Евросоюза. Архивное фото
© Фото : официальный сайт EU
БРЮССЕЛЬ, 9 янв - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Дальнейшие шаги протеста фермеров ЕС против соглашения с Меркосур будут определены 12 января, заявили РИА Новости в Европейской организации фермеров и сельскохозяйственных кооперативов COPA-COGECA.
Ранее в пятницу COPA-COGECA сообщила, что Совет ЕС в пятницу одобрил спорное соглашение о свободной торговле с Меркосур.
"Наш протест продолжается, его следующие шаги будут определены в понедельник", - сказали в организации.
Ранее глава Еврокомиссии собиралась подписать это соглашение в середине января, несмотря на протесты европейских фермеров и несогласие ряда стран ЕС.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж проголосует против соглашения между Меркосур и ЕС. Ранее о намерении проголосовать против подписания соглашения ЕС с Меркосур заявляли Польша, Венгрия и Ирландия.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
ФинансыМировая экономикаФРАНЦИЯПарижПОЛЬШАЭммануэль МакронЕС
 
 
Заголовок открываемого материала