В СОРА рассказали о дальнейших шагах фермеров против соглашения с Меркосур

2026-01-09T18:53+0300

2026-01-09T18:53+0300

2026-01-09T18:53+0300

БРЮССЕЛЬ, 9 янв - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Дальнейшие шаги протеста фермеров ЕС против соглашения с Меркосур будут определены 12 января, заявили РИА Новости в Европейской организации фермеров и сельскохозяйственных кооперативов COPA-COGECA. Ранее в пятницу COPA-COGECA сообщила, что Совет ЕС в пятницу одобрил спорное соглашение о свободной торговле с Меркосур. "Наш протест продолжается, его следующие шаги будут определены в понедельник", - сказали в организации. Ранее глава Еврокомиссии собиралась подписать это соглашение в середине января, несмотря на протесты европейских фермеров и несогласие ряда стран ЕС. В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж проголосует против соглашения между Меркосур и ЕС. Ранее о намерении проголосовать против подписания соглашения ЕС с Меркосур заявляли Польша, Венгрия и Ирландия. В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

