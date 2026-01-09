https://1prime.ru/20260109/es-866335652.html

ЕС завершил голосование по соглашению с Меркосур, сообщил источник

2026-01-09T19:36+0300

мировая экономика

БРЮССЕЛЬ, 9 янв - ПРАЙМ. Страны ЕС в 17.00 завершили голосование по спорному торговому соглашению с Меркосур, итоги объявят в ближайшее время, сообщил РИА Новости европейский источник. "Письменная процедура утверждения завершена, результаты мы объявим в ближайшее время", - сказал собеседник агентства. В пятницу в ЕС может быть утверждено скандальное торговое соглашение со странами Меркосур (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай), которое может вызвать волну протестов фермеров и негативно отразится на европейском рынке сельхозпродуктов.

2026

