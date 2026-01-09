https://1prime.ru/20260109/es-866335652.html
ЕС завершил голосование по соглашению с Меркосур, сообщил источник
ЕС завершил голосование по соглашению с Меркосур, сообщил источник - 09.01.2026, ПРАЙМ
ЕС завершил голосование по соглашению с Меркосур, сообщил источник
Страны ЕС в 17.00 завершили голосование по спорному торговому соглашению с Меркосур, итоги объявят в ближайшее время, сообщил РИА Новости европейский источник. | 09.01.2026, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 9 янв - ПРАЙМ. Страны ЕС в 17.00 завершили голосование по спорному торговому соглашению с Меркосур, итоги объявят в ближайшее время, сообщил РИА Новости европейский источник. "Письменная процедура утверждения завершена, результаты мы объявим в ближайшее время", - сказал собеседник агентства. В пятницу в ЕС может быть утверждено скандальное торговое соглашение со странами Меркосур (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай), которое может вызвать волну протестов фермеров и негативно отразится на европейском рынке сельхозпродуктов.
