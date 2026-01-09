Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС завершил голосование по соглашению с Меркосур, сообщил источник - 09.01.2026
ЕС завершил голосование по соглашению с Меркосур, сообщил источник
ЕС завершил голосование по соглашению с Меркосур, сообщил источник - 09.01.2026, ПРАЙМ
ЕС завершил голосование по соглашению с Меркосур, сообщил источник
Страны ЕС в 17.00 завершили голосование по спорному торговому соглашению с Меркосур, итоги объявят в ближайшее время, сообщил РИА Новости европейский источник. | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T19:36+0300
2026-01-09T19:36+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 янв - ПРАЙМ. Страны ЕС в 17.00 завершили голосование по спорному торговому соглашению с Меркосур, итоги объявят в ближайшее время, сообщил РИА Новости европейский источник. "Письменная процедура утверждения завершена, результаты мы объявим в ближайшее время", - сказал собеседник агентства. В пятницу в ЕС может быть утверждено скандальное торговое соглашение со странами Меркосур (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай), которое может вызвать волну протестов фермеров и негативно отразится на европейском рынке сельхозпродуктов.
19:36 09.01.2026
 
ЕС завершил голосование по соглашению с Меркосур, сообщил источник

В ЕС завершили голосование по спорному торговому соглашению с Меркосур

БРЮССЕЛЬ, 9 янв - ПРАЙМ. Страны ЕС в 17.00 завершили голосование по спорному торговому соглашению с Меркосур, итоги объявят в ближайшее время, сообщил РИА Новости европейский источник.
"Письменная процедура утверждения завершена, результаты мы объявим в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.
В пятницу в ЕС может быть утверждено скандальное торговое соглашение со странами Меркосур (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай), которое может вызвать волну протестов фермеров и негативно отразится на европейском рынке сельхозпродуктов.
