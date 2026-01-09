https://1prime.ru/20260109/es-866337228.html
Страны ЕС утвердили спорное соглашение со странами Меркосур
Страны ЕС утвердили спорное соглашение со странами Меркосур - 09.01.2026, ПРАЙМ
Страны ЕС утвердили спорное соглашение со странами Меркосур
Государства-члены Европейского союза в пятницу утвердили спорное и вызвавшее протесты фермеров соглашение со странами-участницами Меркосур, сообщил глава... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T20:00+0300
2026-01-09T20:00+0300
2026-01-09T20:25+0300
финансы
сельское хозяйство
ес
евросовет
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 янв - ПРАЙМ. Государства-члены Европейского союза в пятницу утвердили спорное и вызвавшее протесты фермеров соглашение со странами-участницами Меркосур, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта. "Приветствую соглашение ЕС-Меркосур, утвержденное странами ЕС", - написал Кошта в соцсети X.
https://1prime.ru/20260109/es-866334226.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, сельское хозяйство, ес, евросовет, мировая экономика
Финансы, Сельское хозяйство, ЕС, Евросовет, Мировая экономика
Страны ЕС утвердили спорное соглашение со странами Меркосур
Страны ЕС утвердили спорное и вызвавшее протесты фермеров соглашение с Меркосур