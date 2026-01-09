Евро слабо снижается к доллару после выхода макростатистики

https://1prime.ru/20260109/evro-866328738.html

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Курс евро по отношению к доллару слабо снижается в пятницу днем после публикации европейской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.18 мск курс евро к доллару снижался до 1,1647 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1658 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 157,64 иены со 156,76 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,15% - до 99,02 пункта. Трейдеры оценивают вышедшую ранее в пятницу европейскую статистику. Так, профицит торгового баланса Германии составил в ноябре 13,1 миллиарда евро, что ниже прогноза в 16,5 миллиарда. Экспорт из страны в ноябре уменьшился в месячном выражении на 2,5%, а импорт вырос на 0,8%. Также ранее были опубликованы данные по промышленному производству во Франции. В ноябре показатель уменьшился на 0,1% к октябрю. Аналитики ожидали нулевую динамику. Рынки будут следить за выходом данных по объему розничных продаж от Евростата позднее в пятницу. Прогнозируется рост показателя на 0,1% в месячном выражении и на 1,6% в годовом.

