Цены на газ в Европе упали ниже 335 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе упали ниже 335 долларов за тысячу кубометров

газ

энергетика

торги

европа

нидерланды

ice

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в четверг снизились на 4,1%, опустившись ниже 335 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 334,6 доллара (-3,8%). Ценовой максимум составил 336,4 доллара (-3,3%), минимум – 330,9 доллара (-4,9%). Последние фьючерсы торговались у 333,4 доллара (-4,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 347,8 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах – таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

