"Очень волнуются". В США сделали неожиданное заявление о войне в Европе
"Очень волнуются". В США сделали неожиданное заявление о войне в Европе - 09.01.2026, ПРАЙМ
"Очень волнуются". В США сделали неожиданное заявление о войне в Европе
В войне с Россией Европа потерпела бы сокрушительное поражение в кратчайшие сроки, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский политолог Гилберт... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T05:37+0300
2026-01-09T05:37+0300
2026-01-09T05:39+0300
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. В войне с Россией Европа потерпела бы сокрушительное поражение в кратчайшие сроки, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский политолог Гилберт Доктороу."Европа очень нервничает. И не без основания. Обороноспособность Европы в данный момент очень слаба. Если бы они сейчас оказались в состоянии войны с Россией, то проиграли бы очень-очень быстро", — заявил он.При этом Доктороу отметил, что лидеры Европы, осознавая слабость своих вооруженных сил, стараются угодить президенту США Дональду Трампу, надеясь, что тот их поддержит в случае конфликта."Европейцы делают все возможное, все немыслимое, чтобы оставаться в фаворе у мистера Трампа и не дать ему подвести их и бросить на произвол судьбы перед лицом разъяренного русского медведя", — пояснил эксперт.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс активизирует свои действия, называя это мерами по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но на условиях равноправия и при отказе Запада от политики милитаризации континента.
"Очень волнуются". В США сделали неожиданное заявление о войне в Европе
Политолог Доктороу: у Европы нет шансов на победу в войне с Россией
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ.
В войне с Россией Европа потерпела бы сокрушительное поражение в кратчайшие сроки, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал американский политолог Гилберт Доктороу.
"Европа очень нервничает. И не без основания. Обороноспособность Европы в данный момент очень слаба. Если бы они сейчас оказались в состоянии войны с Россией, то проиграли бы очень-очень быстро", — заявил он.
При этом Доктороу отметил, что лидеры Европы, осознавая слабость своих вооруженных сил, стараются угодить президенту США Дональду Трампу, надеясь, что тот их поддержит в случае конфликта.
"Европейцы делают все возможное, все немыслимое, чтобы оставаться в фаворе у мистера Трампа и не дать ему подвести их и бросить на произвол судьбы перед лицом разъяренного русского медведя", — пояснил эксперт.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс активизирует свои действия, называя это мерами по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но на условиях равноправия и при отказе Запада от политики милитаризации континента.
