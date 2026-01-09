https://1prime.ru/20260109/evropa-866317911.html

"Очень волнуются". В США сделали неожиданное заявление о войне в Европе

МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. В войне с Россией Европа потерпела бы сокрушительное поражение в кратчайшие сроки, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский политолог Гилберт Доктороу."Европа очень нервничает. И не без основания. Обороноспособность Европы в данный момент очень слаба. Если бы они сейчас оказались в состоянии войны с Россией, то проиграли бы очень-очень быстро", — заявил он.При этом Доктороу отметил, что лидеры Европы, осознавая слабость своих вооруженных сил, стараются угодить президенту США Дональду Трампу, надеясь, что тот их поддержит в случае конфликта."Европейцы делают все возможное, все немыслимое, чтобы оставаться в фаворе у мистера Трампа и не дать ему подвести их и бросить на произвол судьбы перед лицом разъяренного русского медведя", — пояснил эксперт.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс активизирует свои действия, называя это мерами по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но на условиях равноправия и при отказе Запада от политики милитаризации континента.

