Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"В бой с русскими". На Западе раскрыли подробности операции НАТО на Украине - 09.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20260109/evropa-866318912.html
"В бой с русскими". На Западе раскрыли подробности операции НАТО на Украине
"В бой с русскими". На Западе раскрыли подробности операции НАТО на Украине - 09.01.2026, ПРАЙМ
"В бой с русскими". На Западе раскрыли подробности операции НАТО на Украине
Европейские лидеры, прикрываясь риторикой о мире, стремятся разместить военные силы на территории Украины для затягивания конфликта, заявил в эфире своего... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T06:58+0300
2026-01-09T06:59+0300
политика
украина
европа
франция
кир стармер
эммануэль макрон
фридрих мерц
https://cdnn.1prime.ru/img/82053/88/820538804_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_69272bb60c482c7d2c77892a8a5c0e33.jpg
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Европейские лидеры, прикрываясь риторикой о мире, стремятся разместить военные силы на территории Украины для затягивания конфликта, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис."Обоснования для отправки европейских войск на Украину постоянно меняются. Сначала это была миротворческая миссия. При обострении конфликта должна была вступить в бой с русскими. &lt;…&gt; Потом миссия превратилась в какие-то силы сдерживания. &lt;…&gt; Говорилось, что они в бой с русскими вступать не будут. &lt;…&gt; Хотя Россия неоднократно заявляла, что войска Европы на Украине станут военной целью. &lt;…&gt; Теперь эти силы должны будут следить за соблюдением режима прекращения огня. &lt;…&gt; Хотя русские отвергли предложение о прекращении огня", — заявил он.По мнению Меркуриса, заявления европейских лидеров о стремлении к установлению мира на Украине служат прикрытием для других целей, которые Европа планирует достичь путем ввода миротворческих сил на территорию постсоветского государства."Предложения о вводе европейских войск на Украину должны показать, что Британия и Франция, а, возможно, и Германия имеют большее влияние в процессе, чем есть на самом деле, ведь они лишь сторонние наблюдатели диалога России и США. &lt;…&gt; Еще одна цель — повысить подмоченную репутацию (премьер-министра Британии Кира. — Прим ред.) Стармера, (президента Франции. — Прим ред.) Эммануэля Макрона и (канцлера ФРГ— Прим ред.) Фридриха Мерца. Другая цель — продлить конфликт. &lt;…&gt; А также это попытка снова втянуть США в "проект Украина", чтобы заставить их дать европейцам хоть какую-то поддержку", — объяснил эксперт.Во вторник в Париже состоялась встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались так называемые гарантии безопасности для Украины, включая создание многонациональных сил. После саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что участники приняли декларацию о возможном размещении войск в постсоветской стране после достижения мира.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет считать официальными военными целями любые иностранные войска на территории Украины. Президент также отметил, что даже после заключения мирного соглашения присутствие иностранных военных на этой территории будет неуместным.
https://1prime.ru/20260106/frg-866256970.html
украина
европа
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82053/88/820538804_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_a6897ff5299a44042c8631d84489d742.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа, франция, кир стармер, эммануэль макрон, фридрих мерц
Политика, УКРАИНА, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц
06:58 09.01.2026 (обновлено: 06:59 09.01.2026)
 
"В бой с русскими". На Западе раскрыли подробности операции НАТО на Украине

Меркурис: Европа планирует развернуть войска на Украины, чтобы затянуть конфликт

© РИА Новости . Оксана Джадан | Перейти в медиабанкВоеннослужащие блока НАТО принимают участие в военных учениях Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
Военнослужащие блока НАТО принимают участие в военных учениях Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости . Оксана Джадан
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Европейские лидеры, прикрываясь риторикой о мире, стремятся разместить военные силы на территории Украины для затягивания конфликта, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Обоснования для отправки европейских войск на Украину постоянно меняются. Сначала это была миротворческая миссия. При обострении конфликта должна была вступить в бой с русскими. <…> Потом миссия превратилась в какие-то силы сдерживания. <…> Говорилось, что они в бой с русскими вступать не будут. <…> Хотя Россия неоднократно заявляла, что войска Европы на Украине станут военной целью. <…> Теперь эти силы должны будут следить за соблюдением режима прекращения огня. <…> Хотя русские отвергли предложение о прекращении огня", — заявил он.
По мнению Меркуриса, заявления европейских лидеров о стремлении к установлению мира на Украине служат прикрытием для других целей, которые Европа планирует достичь путем ввода миротворческих сил на территорию постсоветского государства.
"Предложения о вводе европейских войск на Украину должны показать, что Британия и Франция, а, возможно, и Германия имеют большее влияние в процессе, чем есть на самом деле, ведь они лишь сторонние наблюдатели диалога России и США. <…> Еще одна цель — повысить подмоченную репутацию (премьер-министра Британии Кира. — Прим ред.) Стармера, (президента Франции. — Прим ред.) Эммануэля Макрона и (канцлера ФРГ— Прим ред.) Фридриха Мерца. Другая цель — продлить конфликт. <…> А также это попытка снова втянуть США в "проект Украина", чтобы заставить их дать европейцам хоть какую-то поддержку", — объяснил эксперт.
Во вторник в Париже состоялась встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались так называемые гарантии безопасности для Украины, включая создание многонациональных сил. После саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что участники приняли декларацию о возможном размещении войск в постсоветской стране после достижения мира.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет считать официальными военными целями любые иностранные войска на территории Украины. Президент также отметил, что даже после заключения мирного соглашения присутствие иностранных военных на этой территории будет неуместным.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
В Германии назвали условия отправки немецких военных на Украину
6 января, 20:02
 
ПолитикаУКРАИНАЕВРОПАФРАНЦИЯКир СтармерЭммануэль МакронФридрих Мерц
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала