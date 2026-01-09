https://1prime.ru/20260109/evropa-866318912.html

"В бой с русскими". На Западе раскрыли подробности операции НАТО на Украине

"В бой с русскими". На Западе раскрыли подробности операции НАТО на Украине - 09.01.2026, ПРАЙМ

"В бой с русскими". На Западе раскрыли подробности операции НАТО на Украине

Европейские лидеры, прикрываясь риторикой о мире, стремятся разместить военные силы на территории Украины для затягивания конфликта, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.

МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Европейские лидеры, прикрываясь риторикой о мире, стремятся разместить военные силы на территории Украины для затягивания конфликта, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис."Обоснования для отправки европейских войск на Украину постоянно меняются. Сначала это была миротворческая миссия. При обострении конфликта должна была вступить в бой с русскими. <…> Потом миссия превратилась в какие-то силы сдерживания. <…> Говорилось, что они в бой с русскими вступать не будут. <…> Хотя Россия неоднократно заявляла, что войска Европы на Украине станут военной целью. <…> Теперь эти силы должны будут следить за соблюдением режима прекращения огня. <…> Хотя русские отвергли предложение о прекращении огня", — заявил он.По мнению Меркуриса, заявления европейских лидеров о стремлении к установлению мира на Украине служат прикрытием для других целей, которые Европа планирует достичь путем ввода миротворческих сил на территорию постсоветского государства."Предложения о вводе европейских войск на Украину должны показать, что Британия и Франция, а, возможно, и Германия имеют большее влияние в процессе, чем есть на самом деле, ведь они лишь сторонние наблюдатели диалога России и США. <…> Еще одна цель — повысить подмоченную репутацию (премьер-министра Британии Кира. — Прим ред.) Стармера, (президента Франции. — Прим ред.) Эммануэля Макрона и (канцлера ФРГ— Прим ред.) Фридриха Мерца. Другая цель — продлить конфликт. <…> А также это попытка снова втянуть США в "проект Украина", чтобы заставить их дать европейцам хоть какую-то поддержку", — объяснил эксперт.Во вторник в Париже состоялась встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались так называемые гарантии безопасности для Украины, включая создание многонациональных сил. После саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что участники приняли декларацию о возможном размещении войск в постсоветской стране после достижения мира.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет считать официальными военными целями любые иностранные войска на территории Украины. Президент также отметил, что даже после заключения мирного соглашения присутствие иностранных военных на этой территории будет неуместным.

украина

европа

франция

