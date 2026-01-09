Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260109/evrostat-866329539.html
2026-01-09T13:38+0300
2026-01-09T13:38+0300
бизнес
мировая экономика
кипр
португалия
дания
ес
евростат
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Объем розничных продаж в еврозоне в ноябре вырос на 0,2% по сравнению с октябрем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста на 0,1% в месячном выражении. В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в ноябре поднялся на 2,3%, прогнозировался рост на 1,6%. В Евросоюзе розничные продажи в ноябре увеличились на 0,2% к октябрю, а в годовом - выросли на 2,3%. Агентство также пересмотрело показатели октября: теперь в октябре к сентябрю наблюдается рост на 0,3%, в ЕС – рост на 0,2% вместо нулевой динамики в обоих показателях. В годовом выражении в еврозоне рост в октябре повышен до 1,9% с 1,5%, в ЕС – до 2% с 1,6%. Сильнее всего в годовом выражении продажи выросли в ноябре на Кипре (+8,5%), в Португалии (+6,5%) и Дании (+6,2%). А снижение показателя за отчетный месяц было зафиксировано лишь в четырёх странах - в Румынии (-4,6%), Словакии (-2,8%), Австрии (-2,2%) и Люксембурге (-0,1%). Объем продаж продовольствия и табачной продукции в ноябре в годовом выражении в еврозоне увеличился на 1,1%, в ЕС – вырос на 0,8%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении поднялись в еврозоне на 3,5%, в Евросоюзе - на 3,6%.
бизнес, мировая экономика, кипр, португалия, дания, ес, евростат
Бизнес, Мировая экономика, КИПР, ПОРТУГАЛИЯ, ДАНИЯ, ЕС, Евростат
13:38 09.01.2026
 
Розничные продажи в еврозоне в ноябре выросли сильнее прогноза

Розничные продажи в еврозоне в ноябре выросли на 0,2% к октябрю

© fotolia.com / moonrunФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Флаг Евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / moonrun
БизнесМировая экономикаКИПРПОРТУГАЛИЯДАНИЯЕСЕвростат
 
 
