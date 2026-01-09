https://1prime.ru/20260109/evrostat-866329539.html

Розничные продажи в еврозоне в ноябре выросли сильнее прогноза

Розничные продажи в еврозоне в ноябре выросли сильнее прогноза - 09.01.2026, ПРАЙМ

Розничные продажи в еврозоне в ноябре выросли сильнее прогноза

Объем розничных продаж в еврозоне в ноябре вырос на 0,2% по сравнению с октябрем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. | 09.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-09T13:38+0300

2026-01-09T13:38+0300

2026-01-09T13:38+0300

бизнес

мировая экономика

кипр

португалия

дания

ес

евростат

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Объем розничных продаж в еврозоне в ноябре вырос на 0,2% по сравнению с октябрем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста на 0,1% в месячном выражении. В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в ноябре поднялся на 2,3%, прогнозировался рост на 1,6%. В Евросоюзе розничные продажи в ноябре увеличились на 0,2% к октябрю, а в годовом - выросли на 2,3%. Агентство также пересмотрело показатели октября: теперь в октябре к сентябрю наблюдается рост на 0,3%, в ЕС – рост на 0,2% вместо нулевой динамики в обоих показателях. В годовом выражении в еврозоне рост в октябре повышен до 1,9% с 1,5%, в ЕС – до 2% с 1,6%. Сильнее всего в годовом выражении продажи выросли в ноябре на Кипре (+8,5%), в Португалии (+6,5%) и Дании (+6,2%). А снижение показателя за отчетный месяц было зафиксировано лишь в четырёх странах - в Румынии (-4,6%), Словакии (-2,8%), Австрии (-2,2%) и Люксембурге (-0,1%). Объем продаж продовольствия и табачной продукции в ноябре в годовом выражении в еврозоне увеличился на 1,1%, в ЕС – вырос на 0,8%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении поднялись в еврозоне на 3,5%, в Евросоюзе - на 3,6%.

кипр

португалия

дания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, кипр, португалия, дания, ес, евростат