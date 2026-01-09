https://1prime.ru/20260109/fyuchersy-866330559.html

Фьючерсы Уолл-стрит растут на ожидании нескольких экономических факторов

Фьючерсы Уолл-стрит растут на ожидании нескольких экономических факторов - 09.01.2026, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит растут на ожидании нескольких экономических факторов

Фьючерсы Уолл-стрит в пятницу преимущественно поднимаются перед выходом данных о безработице в США, инвесторы ожидают решения Верховного суда о законности... | 09.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-09T14:36+0300

2026-01-09T14:36+0300

2026-01-09T14:36+0300

рынок

торги

сша

дональд трамп

верховный суд

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Фьючерсы Уолл-стрит в пятницу преимущественно поднимаются перед выходом данных о безработице в США, инвесторы ожидают решения Верховного суда о законности масштабных глобальных пошлин президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 14.30 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,02%, до 49 485 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 растет на 0,18%, до 25 734,75 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,09%, до 6 968 пунктов. Позднее в пятницу трейдеры ожидают выхода данных по американскому рынку труда. Так, согласно прогнозам, безработица в США снизилась до 4,5% в декабре с уровня ноября в 4,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 60 тысяч. "С положительной стороны, я бы сказал, что на рынке труда нет никаких признаков рецессии, и это позитивно... Я думаю, это соответствует относительно умеренно растущей экономике, поэтому нет перегрева, нет роста выше потенциала, нет риска рецессии, нечего бояться", - приводит агентство Рейтер мнение экономиста Lombard Odier Сами Чаара (Samy Chaar). По словам старшего аналитика финансовых рынков Capital.com Кайла Родды (Kyle Rodda), которого цитирует Рейтер, если суды отменят американские пошлины, это станет серьёзным стимулом для рыночных настроений.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, дональд трамп, верховный суд, nasdaq composite