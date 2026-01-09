Фьючерсы Уолл-стрит растут на ожидании нескольких экономических факторов

https://1prime.ru/20260109/fyuchersy-866330559.html
2026-01-09T14:36+0300
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Фьючерсы Уолл-стрит в пятницу преимущественно поднимаются перед выходом данных о безработице в США, инвесторы ожидают решения Верховного суда о законности масштабных глобальных пошлин президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 14.30 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,02%, до 49 485 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 растет на 0,18%, до 25 734,75 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,09%, до 6 968 пунктов. Позднее в пятницу трейдеры ожидают выхода данных по американскому рынку труда. Так, согласно прогнозам, безработица в США снизилась до 4,5% в декабре с уровня ноября в 4,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 60 тысяч. "С положительной стороны, я бы сказал, что на рынке труда нет никаких признаков рецессии, и это позитивно... Я думаю, это соответствует относительно умеренно растущей экономике, поэтому нет перегрева, нет роста выше потенциала, нет риска рецессии, нечего бояться", - приводит агентство Рейтер мнение экономиста Lombard Odier Сами Чаара (Samy Chaar). По словам старшего аналитика финансовых рынков Capital.com Кайла Родды (Kyle Rodda), которого цитирует Рейтер, если суды отменят американские пошлины, это станет серьёзным стимулом для рыночных настроений.
