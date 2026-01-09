https://1prime.ru/20260109/gaz-866331204.html

Евросоюз нарастил импорт газа после двух лет его сокращения

Евросоюз нарастил импорт газа после двух лет его сокращения - 09.01.2026, ПРАЙМ

Евросоюз нарастил импорт газа после двух лет его сокращения

Импорт природного газа ЕС в 2025 году вырос до максимальных с 2023 года 313,6 миллиарда кубометров, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании | 09.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-09T16:01+0300

2026-01-09T16:01+0300

2026-01-09T16:01+0300

газ

мировая экономика

европа

нидерланды

фрг

ес

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_0:166:2599:1627_1920x0_80_0_0_76b5eb1466cfae0121d028411e0a9263.jpg

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Импорт природного газа ЕС в 2025 году вырос до максимальных с 2023 года 313,6 миллиарда кубометров, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel. По сведениям компании, страны интеграционного объединения по итогам 2025 года нарастили закупки газа на 5,3% до 313,6 миллиарда кубометров природного газа, что стало максимальным объемом с 2023 года: в 2024 и 2023 годах импорт газа Европейским союзом сокращался. По итогам 2025 года основой европейского импорта остался трубопроводный природный газ, однако его доля продолжила сокращаться: так, объемы поставок составили 169,9 миллиарда кубометров, что на 8,3% меньше, чем в 2024 году, при этом доля трубопроводного газа сократилась до 54,2% от всех европейских закупок, следует из информации Bruegel. Объемы импорта сжиженного природного газ (СПГ) за год выросли на 27,7% до 143 миллиардов кубометров, отмечает организация. Компания "Газпром" во вторник обратила внимание, что уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 60%. По данным организации, в том числе, в подземных хранилищах Нидерландов запасы опустились до 46,1%, ФРГ - до 54,1%, Франции - до 55,7%.

европа

нидерланды

фрг

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, мировая экономика, европа, нидерланды, фрг, ес, газпром