В РАН спрогнозировали рост мирового госдолга к 2029 году
В РАН спрогнозировали рост мирового госдолга к 2029 году
2026-01-09T09:09+0300
мировая экономика
сша
китай
франция
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Мировой госдолг продолжит расти, превысив в 2029 году 100% совокупного ВВП, и это будет максимальной величиной с 1948 года, говорится в исследовании РАН, с которым ознакомилось РИА Новости. "Большинство стран продолжали наращивать государственные заимствования. Ожидается, что в результате этого к концу 2025 года совокупный госдолг всех стран мира достигнет 95% глобального ВВП, а в 2029 году превысит 100%. Вероятно, это будет наивысшим уровнем госдолга в мире с 1948 года", - прогнозируют аналитики. "При этом доля стран в мировой экономике, чей госдолг превысит 100% национального ВВП, будет расти, но их число – сокращаться", - добавляют они. Ожидается, что на начало нового года госдолг США вырастет с 122,3% ВВП до 125%, Китая – с 88,3 до 96%, стран еврозоны – с 87,2 до 88% (Франции – с 113,1 до 117%, Германии – с 63,5 до 65%), а Великобритании – с 101,2 до 103%. В Японии ожидается сокращения госдолга по отношению к ВВП с 236,1 до 229%. Основные причины роста госдолга – это увеличение расходов на такие статьи, как оборона, прорывные технологии (особенно для достижения "энергетической независимости"), стимулирование экономического роста, здравоохранение, а также борьба с изменением климата.
