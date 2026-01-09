https://1prime.ru/20260109/gost-866324990.html

Глава Росстандарта рассказал, зачем нужны ГОСТы для электросамокатов

технологии

финансы

росстандарт

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866324838_0:128:2469:1517_1920x0_80_0_0_b583a7d1ba44f2c87a9be7366070c849.jpg

МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Глава Росстандарта Антон Шалаев в интервью РИА Новости рассказал, что ГОСТы для средств индивидуальной мобильности, к которым относятся и электросамокаты, нужны для защиты от попадания на рынок небезопасной и некачественной продукции. "Первые ГОСТы в данной сфере появились в 2022 году на электрические средства индивидуальной мобильности и в конце 2024 года на электровелосипеды (что, кстати, разные виды изделий). Основная задача, которая должна решатся за счёт этих ГОСТов – это защита от попадания на рынок небезопасной и некачественной продукции. Следующая задача – это оптимизация методов организации дорожного движения, уровня безопасности дорожного движения, что поможет создать более понятную и удобную и безопасную транспортную инфраструктуру", - сказал Шалаев. По словам главы Росстандарта, средства индивидуальной мобильности за последние годы стали очень популярны, в первую очередь, у жителей крупных городов. Он добавил, что МВД в связи с их появлением делает огромную работу по оптимизации методов организации дорожного движения и уровню безопасности.

2026

