Глава Росстандарта рассказал, зачем нужны ГОСТы для электросамокатов - 09.01.2026
https://1prime.ru/20260109/gost-866324990.html
2026-01-09T10:19+0300
2026-01-09T10:19+0300
технологии
финансы
росстандарт
мвд
МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Глава Росстандарта Антон Шалаев в интервью РИА Новости рассказал, что ГОСТы для средств индивидуальной мобильности, к которым относятся и электросамокаты, нужны для защиты от попадания на рынок небезопасной и некачественной продукции. "Первые ГОСТы в данной сфере появились в 2022 году на электрические средства индивидуальной мобильности и в конце 2024 года на электровелосипеды (что, кстати, разные виды изделий). Основная задача, которая должна решатся за счёт этих ГОСТов – это защита от попадания на рынок небезопасной и некачественной продукции. Следующая задача – это оптимизация методов организации дорожного движения, уровня безопасности дорожного движения, что поможет создать более понятную и удобную и безопасную транспортную инфраструктуру", - сказал Шалаев. По словам главы Росстандарта, средства индивидуальной мобильности за последние годы стали очень популярны, в первую очередь, у жителей крупных городов. Он добавил, что МВД в связи с их появлением делает огромную работу по оптимизации методов организации дорожного движения и уровню безопасности.
технологии, финансы, росстандарт, мвд
Технологии, Финансы, Росстандарт, МВД
10:19 09.01.2026
 
МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Глава Росстандарта Антон Шалаев в интервью РИА Новости рассказал, что ГОСТы для средств индивидуальной мобильности, к которым относятся и электросамокаты, нужны для защиты от попадания на рынок небезопасной и некачественной продукции.
"Первые ГОСТы в данной сфере появились в 2022 году на электрические средства индивидуальной мобильности и в конце 2024 года на электровелосипеды (что, кстати, разные виды изделий). Основная задача, которая должна решатся за счёт этих ГОСТов – это защита от попадания на рынок небезопасной и некачественной продукции. Следующая задача – это оптимизация методов организации дорожного движения, уровня безопасности дорожного движения, что поможет создать более понятную и удобную и безопасную транспортную инфраструктуру", - сказал Шалаев.
По словам главы Росстандарта, средства индивидуальной мобильности за последние годы стали очень популярны, в первую очередь, у жителей крупных городов. Он добавил, что МВД в связи с их появлением делает огромную работу по оптимизации методов организации дорожного движения и уровню безопасности.
 
