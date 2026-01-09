https://1prime.ru/20260109/gost-866324990.html
Глава Росстандарта рассказал, зачем нужны ГОСТы для электросамокатов
Глава Росстандарта рассказал, зачем нужны ГОСТы для электросамокатов - 09.01.2026, ПРАЙМ
Глава Росстандарта рассказал, зачем нужны ГОСТы для электросамокатов
Глава Росстандарта Антон Шалаев в интервью РИА Новости рассказал, что ГОСТы для средств индивидуальной мобильности, к которым относятся и электросамокаты, нужны | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T10:19+0300
2026-01-09T10:19+0300
2026-01-09T10:19+0300
технологии
финансы
росстандарт
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866324838_0:128:2469:1517_1920x0_80_0_0_b583a7d1ba44f2c87a9be7366070c849.jpg
МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Глава Росстандарта Антон Шалаев в интервью РИА Новости рассказал, что ГОСТы для средств индивидуальной мобильности, к которым относятся и электросамокаты, нужны для защиты от попадания на рынок небезопасной и некачественной продукции. "Первые ГОСТы в данной сфере появились в 2022 году на электрические средства индивидуальной мобильности и в конце 2024 года на электровелосипеды (что, кстати, разные виды изделий). Основная задача, которая должна решатся за счёт этих ГОСТов – это защита от попадания на рынок небезопасной и некачественной продукции. Следующая задача – это оптимизация методов организации дорожного движения, уровня безопасности дорожного движения, что поможет создать более понятную и удобную и безопасную транспортную инфраструктуру", - сказал Шалаев. По словам главы Росстандарта, средства индивидуальной мобильности за последние годы стали очень популярны, в первую очередь, у жителей крупных городов. Он добавил, что МВД в связи с их появлением делает огромную работу по оптимизации методов организации дорожного движения и уровню безопасности.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866324838_139:0:2330:1643_1920x0_80_0_0_00becfc67b7102707b73d8d72d706cc1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, росстандарт, мвд
Технологии, Финансы, Росстандарт, МВД
Глава Росстандарта рассказал, зачем нужны ГОСТы для электросамокатов
Шалаев: ГОСТы на электросамокаты нужны для защиты рынка от небезопасной продукции
МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Глава Росстандарта Антон Шалаев в интервью РИА Новости рассказал, что ГОСТы для средств индивидуальной мобильности, к которым относятся и электросамокаты, нужны для защиты от попадания на рынок небезопасной и некачественной продукции.
"Первые ГОСТы в данной сфере появились в 2022 году на электрические средства индивидуальной мобильности и в конце 2024 года на электровелосипеды (что, кстати, разные виды изделий). Основная задача, которая должна решатся за счёт этих ГОСТов – это защита от попадания на рынок небезопасной и некачественной продукции. Следующая задача – это оптимизация методов организации дорожного движения, уровня безопасности дорожного движения, что поможет создать более понятную и удобную и безопасную транспортную инфраструктуру", - сказал Шалаев.
По словам главы Росстандарта
, средства индивидуальной мобильности за последние годы стали очень популярны, в первую очередь, у жителей крупных городов. Он добавил, что МВД
в связи с их появлением делает огромную работу по оптимизации методов организации дорожного движения и уровню безопасности.