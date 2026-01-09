https://1prime.ru/20260109/indeksy-866328232.html

Фондовые индексы Европы в основном растут после выхода макростатистики

2026-01-09T12:41+0300

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в основном растут в пятницу после публикации данных о промышленном производстве Германии, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 12.07 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,27%, до 10 071,96 пункта, французский CAC 40 - на 0,58%, до 8 282,81 пункта, немецкий индекс DAX снижался на 0,02% - до 25 122,88. В пятницу инвесторы оценивают европейскую макростатистику. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в ноябре вырос на 0,8% в месячном и годовом выражении, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики также обратили внимание на корпоративные новости. Швейцарская Glencore сообщила, что находится на предварительной стадии обсуждений с австрало-британской Rio Tinto о возможной комбинации части или всех активов, включая вариант слияния через обмен акциями. Компания подчеркнула, что опубликованная информация не означает наличия твёрдого намерения сделать предложение и не раскрывает каких-либо условий потенциальной сделки.

