Фондовые индексы Европы в основном растут после выхода макростатистики - 09.01.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы в основном растут после выхода макростатистики
Фондовые индексы Европы в основном растут после выхода макростатистики - 09.01.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы в основном растут после выхода макростатистики
Основные фондовые индексы Европы в основном растут в пятницу после публикации данных о промышленном производстве Германии, свидетельствуют данные торговых... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T12:41+0300
2026-01-09T12:41+0300
рынок
индексы
торги
германия
европа
dax
glencore
rio tinto
https://cdnn.1prime.ru/img/77082/24/770822453_0:53:1500:897_1920x0_80_0_0_d6eaf6c6421158d31cf525ecd11cff91.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в основном растут в пятницу после публикации данных о промышленном производстве Германии, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 12.07 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,27%, до 10 071,96 пункта, французский CAC 40 - на 0,58%, до 8 282,81 пункта, немецкий индекс DAX снижался на 0,02% - до 25 122,88. В пятницу инвесторы оценивают европейскую макростатистику. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в ноябре вырос на 0,8% в месячном и годовом выражении, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики также обратили внимание на корпоративные новости. Швейцарская Glencore сообщила, что находится на предварительной стадии обсуждений с австрало-британской Rio Tinto о возможной комбинации части или всех активов, включая вариант слияния через обмен акциями. Компания подчеркнула, что опубликованная информация не означает наличия твёрдого намерения сделать предложение и не раскрывает каких-либо условий потенциальной сделки.
германия
европа
рынок, индексы, торги, германия, европа, dax, glencore, rio tinto
Рынок, Индексы, Торги, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, DAX, Glencore, Rio Tinto
12:41 09.01.2026
 
Фондовые индексы Европы в основном растут после выхода макростатистики

Фондовые индексы Европы в основном растут на данных о промышленном производстве ФРГ

© fotolia.com / Thomas Pajot Биржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Биржа. Архивное фото
© fotolia.com / Thomas Pajot
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в основном растут в пятницу после публикации данных о промышленном производстве Германии, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 12.07 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,27%, до 10 071,96 пункта, французский CAC 40 - на 0,58%, до 8 282,81 пункта, немецкий индекс DAX снижался на 0,02% - до 25 122,88.
В пятницу инвесторы оценивают европейскую макростатистику. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в ноябре вырос на 0,8% в месячном и годовом выражении, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Аналитики также обратили внимание на корпоративные новости. Швейцарская Glencore сообщила, что находится на предварительной стадии обсуждений с австрало-британской Rio Tinto о возможной комбинации части или всех активов, включая вариант слияния через обмен акциями.
Компания подчеркнула, что опубликованная информация не означает наличия твёрдого намерения сделать предложение и не раскрывает каких-либо условий потенциальной сделки.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
