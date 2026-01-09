Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян предупредили о необычном перетоке денег в 2026 году - 09.01.2026
Россиян предупредили о необычном перетоке денег в 2026 году
Россиян предупредили о необычном перетоке денег в 2026 году - 09.01.2026, ПРАЙМ
Россиян предупредили о необычном перетоке денег в 2026 году
Изменение инвестиционных предпочтений в 2026 году будет в первую очередь зависеть от динамики ключевой ставки Банка России: ее снижение может спровоцировать... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T02:02+0300
2026-01-09T02:02+0300
финансы
инвестиции
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863889478_0:235:2464:1621_1920x0_80_0_0_b81fccf23fb379089cb41691d4cdf888.png
МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Изменение инвестиционных предпочтений в 2026 году будет в первую очередь зависеть от динамики ключевой ставки Банка России: ее снижение может спровоцировать неожиданный приток средств на фондовый рынок, в первую очередь в акции, в поисках более высокой доходности, чем по депозитам, рассказал агентству "Прайм" Алексей Лоссан, аналитик финансового маркетплейса Сравни.По его словам, развитие цифровых финансовых активов (ЦФА) и регулирование фондов "дружественных" юрисдикций станут важным драйвером для поиска новых, более эффективных инструментов хеджирования валютных рисков."Например, несмотря на волатильность, акции российских компаний, особенно в таких отраслях, как энергетика или ИТ, могут стать привлекательным вариантом для инвестиций. Следует обратить внимание на акции компаний с устойчивым ростом и стабильными финансовыми показателями", - советует он.Второе важное направление – облигации. В условиях повышенной волатильности фондового рынка государственные и корпоративные облигации могут предложить более стабильную доходность. Особенно стоит рассмотреть облигации с фиксированной процентной ставкой, которые могут защитить от инфляции. Инвестирование в облигации также подходит тем, кто хочет минимизировать риски и получить предсказуемый доход.Инвестиции в золото и другие драгоценные металлы также могут быть актуальными в условиях нестабильности. Золото традиционно рассматривается как "безопасная гавань" в периоды экономических кризисов и инфляции, заключил Алексей Лоссан.
финансы, инвестиции, ставка банка россии
Финансы, инвестиции, ставка Банка России
02:02 09.01.2026
 
Россиян предупредили о необычном перетоке денег в 2026 году

Аналитик Лоссан рассказал об инвестициях в акции и золото в 2026 году

© РИА Новости . Сгенерировано ИИИнвестиции и бизнес
Инвестиции и бизнес - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Изменение инвестиционных предпочтений в 2026 году будет в первую очередь зависеть от динамики ключевой ставки Банка России: ее снижение может спровоцировать неожиданный приток средств на фондовый рынок, в первую очередь в акции, в поисках более высокой доходности, чем по депозитам, рассказал агентству "Прайм" Алексей Лоссан, аналитик финансового маркетплейса Сравни.
Денежные купюры Банка России и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Аналитик объяснила, когда доллар снова будет стоить около 100 рублей
17 декабря 2025, 02:02
По его словам, развитие цифровых финансовых активов (ЦФА) и регулирование фондов "дружественных" юрисдикций станут важным драйвером для поиска новых, более эффективных инструментов хеджирования валютных рисков.
"Например, несмотря на волатильность, акции российских компаний, особенно в таких отраслях, как энергетика или ИТ, могут стать привлекательным вариантом для инвестиций. Следует обратить внимание на акции компаний с устойчивым ростом и стабильными финансовыми показателями", - советует он.
Второе важное направление – облигации. В условиях повышенной волатильности фондового рынка государственные и корпоративные облигации могут предложить более стабильную доходность. Особенно стоит рассмотреть облигации с фиксированной процентной ставкой, которые могут защитить от инфляции. Инвестирование в облигации также подходит тем, кто хочет минимизировать риски и получить предсказуемый доход.
Инвестиции в золото и другие драгоценные металлы также могут быть актуальными в условиях нестабильности. Золото традиционно рассматривается как "безопасная гавань" в периоды экономических кризисов и инфляции, заключил Алексей Лоссан.
 
Заголовок открываемого материала