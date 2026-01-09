Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Ирана работают над восстановлением работы интернета - 09.01.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260109/iran-866337877.html
Власти Ирана работают над восстановлением работы интернета
Власти Ирана работают над восстановлением работы интернета
2026-01-09T20:51+0300
2026-01-09T20:51+0300
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Правительство Ирана работает над восстановлением работы интернета в стране, решение об ограничении связи принималось органами безопасности после начавшихся в последние дни беспорядков, сообщило министерство информационных и коммуникационных технологий Ирана. "Министерство серьезно работает над связью и возобновлением упомянутых услуг", - говорится в заявлении министерства, опубликованном в Telegram-канале правительства Ирана. Оно отметило, что решение об ограничении интернета принималось органами безопасности Ирана. Восьмого января в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В стране тогда же перестал работать интернет. Сами же протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Их главной темой изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены, однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений. Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков в исламской республике.
20:51 09.01.2026
 
Власти Ирана работают над восстановлением работы интернета

Правительство Ирана работает над восстановлением работы интернета

© fotolia.com / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Флаг Ирана. Архивное фото
© fotolia.com / aaastocks
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Правительство Ирана работает над восстановлением работы интернета в стране, решение об ограничении связи принималось органами безопасности после начавшихся в последние дни беспорядков, сообщило министерство информационных и коммуникационных технологий Ирана.
"Министерство серьезно работает над связью и возобновлением упомянутых услуг", - говорится в заявлении министерства, опубликованном в Telegram-канале правительства Ирана.
Оно отметило, что решение об ограничении интернета принималось органами безопасности Ирана.
Восьмого января в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В стране тогда же перестал работать интернет.
Сами же протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Их главной темой изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены, однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков в исламской республике.
Нефть дорожает на фоне влияния геополитической неопределенности на поставки
