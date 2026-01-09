https://1prime.ru/20260109/iran-866337877.html

Власти Ирана работают над восстановлением работы интернета

Власти Ирана работают над восстановлением работы интернета - 09.01.2026, ПРАЙМ

Власти Ирана работают над восстановлением работы интернета

Правительство Ирана работает над восстановлением работы интернета в стране, решение об ограничении связи принималось органами безопасности после начавшихся в... | 09.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-09T20:51+0300

2026-01-09T20:51+0300

2026-01-09T20:51+0300

технологии

иран

сша

израиль

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Правительство Ирана работает над восстановлением работы интернета в стране, решение об ограничении связи принималось органами безопасности после начавшихся в последние дни беспорядков, сообщило министерство информационных и коммуникационных технологий Ирана. "Министерство серьезно работает над связью и возобновлением упомянутых услуг", - говорится в заявлении министерства, опубликованном в Telegram-канале правительства Ирана. Оно отметило, что решение об ограничении интернета принималось органами безопасности Ирана. Восьмого января в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В стране тогда же перестал работать интернет. Сами же протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Их главной темой изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены, однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений. Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков в исламской республике.

https://1prime.ru/20260109/neft-866332430.html

иран

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, иран, сша, израиль, в мире