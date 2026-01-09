https://1prime.ru/20260109/italija-866317818.html

Италия стала вторым крупнейшим поставщиком шоколада в Россию

Италия в январе-октябре 2025 года стала вторым крупнейшим поставщиком шоколада на российский рынок, сместив с этого места Польшу, выяснило РИА Новости,... | 09.01.2026

бизнес

экономика

мировая экономика

италия

польша

москва

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Италия в январе-октябре 2025 года стала вторым крупнейшим поставщиком шоколада на российский рынок, сместив с этого места Польшу, выяснило РИА Новости, подсчитав открытые данные. Так, за десять месяцев 2025 года Россия закупила у итальянских экспортеров шоколада на 64,3 миллиона долларов против 28,2 миллиона - у польских. Поставки сладостей в Москву из Рима увеличились на 22% в годовом выражении, а из Варшавы сократились на 13%. В результате Италия стала вторым крупнейшим "шоколадным" поставщиком в нашу страну, а Польша - шестым. Вместе с тем польские компании опередили и китайцы. Так, Поднебесная заняла место пятого крупнейшего экспортера шоколада в Россию, нарастив за год поставки на 26%, до 30,6 миллиона долларов. Также на одно место выше поднялась и Турция, увеличив экспорт шоколада на 43%, до 52,3 миллиона долларов и став четвертой по поставкам на российский рынок. При этом больше всего в мире Россию снабжает шоколадом Германия, хотя экспорт и сократился на 20%, до 150,9 миллиона долларов. Тройку "шоколадных" лидеров замыкает Бельгия, у которой поставки выросли на 11%, до 53,4 миллиона долларов. Также российские компании закупают шоколад из Армении (10 миллионов долларов), Литвы (9,3 миллиона долларов) и Сербии (8,5 миллиона долларов). Десятой страной, которая ввозит больше всего сладости в Россию стала Болгария (5,3 миллиона долларов).

италия

польша

москва

2026

