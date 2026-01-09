https://1prime.ru/20260109/italija-866317818.html
Италия стала вторым крупнейшим поставщиком шоколада в Россию
Италия стала вторым крупнейшим поставщиком шоколада в Россию - 09.01.2026, ПРАЙМ
Италия стала вторым крупнейшим поставщиком шоколада в Россию
Италия в январе-октябре 2025 года стала вторым крупнейшим поставщиком шоколада на российский рынок, сместив с этого места Польшу, выяснило РИА Новости,... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T05:26+0300
2026-01-09T05:26+0300
2026-01-09T05:26+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
италия
польша
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866317818.jpg?1767925588
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Италия в январе-октябре 2025 года стала вторым крупнейшим поставщиком шоколада на российский рынок, сместив с этого места Польшу, выяснило РИА Новости, подсчитав открытые данные.
Так, за десять месяцев 2025 года Россия закупила у итальянских экспортеров шоколада на 64,3 миллиона долларов против 28,2 миллиона - у польских. Поставки сладостей в Москву из Рима увеличились на 22% в годовом выражении, а из Варшавы сократились на 13%. В результате Италия стала вторым крупнейшим "шоколадным" поставщиком в нашу страну, а Польша - шестым.
Вместе с тем польские компании опередили и китайцы. Так, Поднебесная заняла место пятого крупнейшего экспортера шоколада в Россию, нарастив за год поставки на 26%, до 30,6 миллиона долларов.
Также на одно место выше поднялась и Турция, увеличив экспорт шоколада на 43%, до 52,3 миллиона долларов и став четвертой по поставкам на российский рынок.
При этом больше всего в мире Россию снабжает шоколадом Германия, хотя экспорт и сократился на 20%, до 150,9 миллиона долларов. Тройку "шоколадных" лидеров замыкает Бельгия, у которой поставки выросли на 11%, до 53,4 миллиона долларов.
Также российские компании закупают шоколад из Армении (10 миллионов долларов), Литвы (9,3 миллиона долларов) и Сербии (8,5 миллиона долларов). Десятой страной, которая ввозит больше всего сладости в Россию стала Болгария (5,3 миллиона долларов).
италия
польша
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, италия, польша, москва
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, ИТАЛИЯ, ПОЛЬША, МОСКВА
Италия стала вторым крупнейшим поставщиком шоколада в Россию
Италия стала вторым крупнейшим поставщиком шоколада на российский рынок
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Италия в январе-октябре 2025 года стала вторым крупнейшим поставщиком шоколада на российский рынок, сместив с этого места Польшу, выяснило РИА Новости, подсчитав открытые данные.
Так, за десять месяцев 2025 года Россия закупила у итальянских экспортеров шоколада на 64,3 миллиона долларов против 28,2 миллиона - у польских. Поставки сладостей в Москву из Рима увеличились на 22% в годовом выражении, а из Варшавы сократились на 13%. В результате Италия стала вторым крупнейшим "шоколадным" поставщиком в нашу страну, а Польша - шестым.
Вместе с тем польские компании опередили и китайцы. Так, Поднебесная заняла место пятого крупнейшего экспортера шоколада в Россию, нарастив за год поставки на 26%, до 30,6 миллиона долларов.
Также на одно место выше поднялась и Турция, увеличив экспорт шоколада на 43%, до 52,3 миллиона долларов и став четвертой по поставкам на российский рынок.
При этом больше всего в мире Россию снабжает шоколадом Германия, хотя экспорт и сократился на 20%, до 150,9 миллиона долларов. Тройку "шоколадных" лидеров замыкает Бельгия, у которой поставки выросли на 11%, до 53,4 миллиона долларов.
Также российские компании закупают шоколад из Армении (10 миллионов долларов), Литвы (9,3 миллиона долларов) и Сербии (8,5 миллиона долларов). Десятой страной, которая ввозит больше всего сладости в Россию стала Болгария (5,3 миллиона долларов).