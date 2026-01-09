Левый берег Киева частично остался без электроэнергии

https://1prime.ru/20260109/kiev-866324333.html

киев

украина

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Левый берег Киева частично остался без напряжения, есть ограничения в работе метро, электротранспорт заменили на дополнительные автобусы, сообщает в пятницу Киевская городская государственная администрация. "В связи со сложной энергетической ситуацией в Киеве ... поезда метро на "красной" линии курсируют с изменениями. Движение поездов осуществляется между станциями "Академгородок" - "Арсенальная". Интервал движение - 4.40-5.00 мин. Движение поездов на открытом участке между станциями "Днепр" - "Лесная" временно приостановлено в связи с отсутствием электропитания", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Власти также уведомили, что в связи с нарушением электроснабжения на левом берегу украинской столицы организовано движение дублирующих автобусов взамен некоторых троллейбусных и трамвайных маршрутов. Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила о введении экстренных отключений электроэнергии на левом берегу Киева, на правом берегу отключения продолжаются по графикам. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.

