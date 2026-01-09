Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Левый берег Киева частично остался без электроэнергии - 09.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260109/kiev-866324333.html
Левый берег Киева частично остался без электроэнергии
Левый берег Киева частично остался без электроэнергии - 09.01.2026, ПРАЙМ
Левый берег Киева частично остался без электроэнергии
Левый берег Киева частично остался без напряжения, есть ограничения в работе метро, электротранспорт заменили на дополнительные автобусы, сообщает в пятницу... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T09:43+0300
2026-01-09T09:43+0300
киев
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Левый берег Киева частично остался без напряжения, есть ограничения в работе метро, электротранспорт заменили на дополнительные автобусы, сообщает в пятницу Киевская городская государственная администрация. "В связи со сложной энергетической ситуацией в Киеве ... поезда метро на "красной" линии курсируют с изменениями. Движение поездов осуществляется между станциями "Академгородок" - "Арсенальная". Интервал движение - 4.40-5.00 мин. Движение поездов на открытом участке между станциями "Днепр" - "Лесная" временно приостановлено в связи с отсутствием электропитания", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Власти также уведомили, что в связи с нарушением электроснабжения на левом берегу украинской столицы организовано движение дублирующих автобусов взамен некоторых троллейбусных и трамвайных маршрутов. Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила о введении экстренных отключений электроэнергии на левом берегу Киева, на правом берегу отключения продолжаются по графикам. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киев, украина
Киев, УКРАИНА
09:43 09.01.2026
 
Левый берег Киева частично остался без электроэнергии

Левый берег Киева обесточен, не ходит электротранспорт, введены аварийные графики

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Левый берег Киева частично остался без напряжения, есть ограничения в работе метро, электротранспорт заменили на дополнительные автобусы, сообщает в пятницу Киевская городская государственная администрация.
"В связи со сложной энергетической ситуацией в Киеве ... поезда метро на "красной" линии курсируют с изменениями. Движение поездов осуществляется между станциями "Академгородок" - "Арсенальная". Интервал движение - 4.40-5.00 мин. Движение поездов на открытом участке между станциями "Днепр" - "Лесная" временно приостановлено в связи с отсутствием электропитания", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Власти также уведомили, что в связи с нарушением электроснабжения на левом берегу украинской столицы организовано движение дублирующих автобусов взамен некоторых троллейбусных и трамвайных маршрутов.
Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила о введении экстренных отключений электроэнергии на левом берегу Киева, на правом берегу отключения продолжаются по графикам.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
 
КиевУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала