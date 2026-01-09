Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кличко сделал заявление после удара "Орешником" по Украине - 09.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260109/klichko-866332060.html
Кличко сделал заявление после удара "Орешником" по Украине
Кличко сделал заявление после удара "Орешником" по Украине - 09.01.2026, ПРАЙМ
Кличко сделал заявление после удара "Орешником" по Украине
Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал жителям столицы уехать из города из-за сбоев в подаче электроэнергии и тепла. | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T17:28+0300
2026-01-09T17:28+0300
украина
киев
виталий кличко
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/26/842442623_0:0:3059:1720_1920x0_80_0_0_e09ff17b4c80a5f9e6a11cae4a27bbfe.jpg
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал жителям столицы уехать из города из-за сбоев в подаче электроэнергии и тепла. "Обращаюсь к жителям столицы, у которых есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это", — заявил он в Telegram-канале.В пятницу Министерство обороны заявило, что российские войска использовали ракеты "Орешник" для нанесения мощного удара по ключевым объектам на территории Украины в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина. СМИ сообщали о многочисленных взрывах в Киеве и Львове. Кличко отметил, что в столице зафиксированы повреждения критически важных объектов инфраструктуры.
https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866331039.html
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/26/842442623_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_41362c5f202959c2a1b07789deb2ded4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, виталий кличко, владимир путин
УКРАИНА, Киев, Виталий Кличко, Владимир Путин
17:28 09.01.2026
 
Кличко сделал заявление после удара "Орешником" по Украине

Мэр Киева Кличко призвал жителей покинуть город из-за проблем со светом и отоплением

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Мэр Киева Виталий Кличко . Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал жителям столицы уехать из города из-за сбоев в подаче электроэнергии и тепла.
"Обращаюсь к жителям столицы, у которых есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это", — заявил он в Telegram-канале.
В пятницу Министерство обороны заявило, что российские войска использовали ракеты "Орешник" для нанесения мощного удара по ключевым объектам на территории Украины в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.
СМИ сообщали о многочисленных взрывах в Киеве и Львове. Кличко отметил, что в столице зафиксированы повреждения критически важных объектов инфраструктуры.
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
"Совершенно бессмысленны". На Западе сделали заявление об ударах "Орешника"
15:33
 
УКРАИНАКиевВиталий КличкоВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала