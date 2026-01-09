https://1prime.ru/20260109/klichko-866332060.html

Кличко сделал заявление после удара "Орешником" по Украине

2026-01-09T17:28+0300

МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал жителям столицы уехать из города из-за сбоев в подаче электроэнергии и тепла. "Обращаюсь к жителям столицы, у которых есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это", — заявил он в Telegram-канале.В пятницу Министерство обороны заявило, что российские войска использовали ракеты "Орешник" для нанесения мощного удара по ключевым объектам на территории Украины в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина. СМИ сообщали о многочисленных взрывах в Киеве и Львове. Кличко отметил, что в столице зафиксированы повреждения критически важных объектов инфраструктуры.

