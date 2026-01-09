Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лурье не смогла принять квартиру в Хамовниках из-за неявки Долиной - 09.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260109/lure-866332684.html
Лурье не смогла принять квартиру в Хамовниках из-за неявки Долиной
Лурье не смогла принять квартиру в Хамовниках из-за неявки Долиной - 09.01.2026, ПРАЙМ
Лурье не смогла принять квартиру в Хамовниках из-за неявки Долиной
Полина Лурье не смогла принять квартиру в Хамовниках из-за неявки певицы Ларисы Долиной на встречу, а ее представитель не смог подписать акт приема-передачи,... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T13:00+0300
2026-01-09T17:49+0300
бизнес
недвижимость
общество
мосгорсуд
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865664649_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_746e47f2d3b3d37d7bf0673fb9b57f72.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Полина Лурье не смогла принять квартиру в Хамовниках из-за неявки певицы Ларисы Долиной на встречу, а ее представитель не смог подписать акт приема-передачи, поскольку не наделен такими полномочиями, рассказала РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко. "Квартиру сегодня принять не смогли, так как Долина не пришла, а у ее доверенного лица, пришедшего на встречу, нет полномочий на передачу квартиры и ключей, а также на подписание акта приема-передачи квартиры", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что Лурье фактически не может заселиться, пока данный акт не будет подписан. Сама Долина находится в отъезде. Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865664649_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_15eaf0ae4088c2cf26d6363f68ff7ad8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, недвижимость, общество , мосгорсуд, верховный суд
Бизнес, Недвижимость, Общество , Мосгорсуд, Верховный суд
13:00 09.01.2026 (обновлено: 17:49 09.01.2026)
 
Лурье не смогла принять квартиру в Хамовниках из-за неявки Долиной

Адвокат: Лурье не смогла принять квартиру в Хамовниках из-за неявки певицы Долиной

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАдвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Полина Лурье не смогла принять квартиру в Хамовниках из-за неявки певицы Ларисы Долиной на встречу, а ее представитель не смог подписать акт приема-передачи, поскольку не наделен такими полномочиями, рассказала РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.
"Квартиру сегодня принять не смогли, так как Долина не пришла, а у ее доверенного лица, пришедшего на встречу, нет полномочий на передачу квартиры и ключей, а также на подписание акта приема-передачи квартиры", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что Лурье фактически не может заселиться, пока данный акт не будет подписан. Сама Долина находится в отъезде.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
 
БизнесНедвижимостьОбществоМосгорсудВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала