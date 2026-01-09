Лурье не смогла принять квартиру в Хамовниках из-за неявки Долиной

https://1prime.ru/20260109/lure-866332684.html
2026-01-09T13:00+0300
2026-01-09T13:00+0300
2026-01-09T17:49+0300
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Полина Лурье не смогла принять квартиру в Хамовниках из-за неявки певицы Ларисы Долиной на встречу, а ее представитель не смог подписать акт приема-передачи, поскольку не наделен такими полномочиями, рассказала РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко. "Квартиру сегодня принять не смогли, так как Долина не пришла, а у ее доверенного лица, пришедшего на встречу, нет полномочий на передачу квартиры и ключей, а также на подписание акта приема-передачи квартиры", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что Лурье фактически не может заселиться, пока данный акт не будет подписан. Сама Долина находится в отъезде. Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
