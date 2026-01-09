Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Франция проголосует против соглашения Евросоюза и Меркосур - 09.01.2026
Франция проголосует против соглашения Евросоюза и Меркосур
ПАРИЖ, 8 янв - ПРАЙМ. Франция в пятницу проголосует против подписания соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и южноамериканским общим рынком Меркосур, заявил в четверг французский президент Эммануэль Макрон. В декабре 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран Евросоюза отложили подписание соглашения о свободной торговле со странами Меркосур как минимум до января. Повторное голосование по соглашению ЕС и Меркосур запланировано на 9 января 2026 года. "Франция поддерживает международную торговлю, но соглашение между ЕС и Меркосур является устаревшим (по духу – ред.) соглашением, которое слишком долго обсуждалось на основе устаревших принципов… Соглашение встретило единодушное неприятие со стороны политических сил, что показали дебаты (во французском парламенте – ред.), в контексте этого Франция проголосует против этого соглашения", – написал Макрон на своей странице в социальной сети Х. Французский лидер отметил, что страна добивалась от Меркосур трех важных уступок в рамках этого соглашения: формулирования специальной "защитной оговорки" для импорта сельскохозяйственной продукции, метода взаимности в подходе к условиям производства как в Европе, так и в Латинской Америке (зеркальные меры) и усиление санитарного контроля для того, чтобы продукция Меркосур соответствовала европейским стандартам. Макрон при этом отметил, что некоторые из этих мер еще предстоит доработать и Франция будет добиваться их доработки. "Я буду продолжать бороться за полное и конкретное выполнение обязательств, взятых на себя Европейской комиссией по защите наших фермеров", - добавил он. Ранее о намерении проголосовать против подписания соглашения ЕС с Меркосур заявляли Польша, Венгрия и Ирландия. В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
ПАРИЖ, 8 янв - ПРАЙМ. Франция в пятницу проголосует против подписания соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и южноамериканским общим рынком Меркосур, заявил в четверг французский президент Эммануэль Макрон.
В декабре 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран Евросоюза отложили подписание соглашения о свободной торговле со странами Меркосур как минимум до января. Повторное голосование по соглашению ЕС и Меркосур запланировано на 9 января 2026 года.
"Франция поддерживает международную торговлю, но соглашение между ЕС и Меркосур является устаревшим (по духу – ред.) соглашением, которое слишком долго обсуждалось на основе устаревших принципов… Соглашение встретило единодушное неприятие со стороны политических сил, что показали дебаты (во французском парламенте – ред.), в контексте этого Франция проголосует против этого соглашения", – написал Макрон на своей странице в социальной сети Х.
Французский лидер отметил, что страна добивалась от Меркосур трех важных уступок в рамках этого соглашения: формулирования специальной "защитной оговорки" для импорта сельскохозяйственной продукции, метода взаимности в подходе к условиям производства как в Европе, так и в Латинской Америке (зеркальные меры) и усиление санитарного контроля для того, чтобы продукция Меркосур соответствовала европейским стандартам.
Макрон при этом отметил, что некоторые из этих мер еще предстоит доработать и Франция будет добиваться их доработки.
"Я буду продолжать бороться за полное и конкретное выполнение обязательств, взятых на себя Европейской комиссией по защите наших фермеров", - добавил он.
Ранее о намерении проголосовать против подписания соглашения ЕС с Меркосур заявляли Польша, Венгрия и Ирландия.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
