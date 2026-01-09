Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россию будут склонять к неприемлемым компромиссам, считает Медведев
Россию будут склонять к неприемлемым компромиссам, считает Медведев - 09.01.2026, ПРАЙМ
Россию будут склонять к неприемлемым компромиссам, считает Медведев
Россию будут склонять к абсолютно неприемлемым для страны компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, чтобы "вынужденно" вводить новые санкции,... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T12:29+0300
2026-01-09T12:29+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845853121_0:1:3071:1728_1920x0_80_0_0_26be5e3fcb783dc922979342aa267982.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Россию будут склонять к абсолютно неприемлемым для страны компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, чтобы "вынужденно" вводить новые санкции, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что никаких иллюзий нет - санкционная политика США, по его словам, "продолжится при любой погоде". "Россию будут склонять к таким компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, которые для нас абсолютно неприемлемы. И тогда главарь Белого дома "вынужденно" будет вводить их в рамках закона старого дегенеративного русофоба Грэма", - написал Медведев в Max.
12:29 09.01.2026
 
Россию будут склонять к неприемлемым компромиссам, считает Медведев

Медведев: США будут склонять Россию к неприемлемым компромиссам по гарантиям безопасности

© РИА Новости . Екатерина Штукина
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Россию будут склонять к абсолютно неприемлемым для страны компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, чтобы "вынужденно" вводить новые санкции, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что никаких иллюзий нет - санкционная политика США, по его словам, "продолжится при любой погоде".
"Россию будут склонять к таким компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, которые для нас абсолютно неприемлемы. И тогда главарь Белого дома "вынужденно" будет вводить их в рамках закона старого дегенеративного русофоба Грэма", - написал Медведев в Max.
 
Заголовок открываемого материала