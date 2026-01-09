https://1prime.ru/20260109/medvedev-866327806.html
Россию будут склонять к неприемлемым компромиссам, считает Медведев
Россию будут склонять к неприемлемым компромиссам, считает Медведев
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Россию будут склонять к абсолютно неприемлемым для страны компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, чтобы "вынужденно" вводить новые санкции, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что никаких иллюзий нет - санкционная политика США, по его словам, "продолжится при любой погоде". "Россию будут склонять к таким компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, которые для нас абсолютно неприемлемы. И тогда главарь Белого дома "вынужденно" будет вводить их в рамках закона старого дегенеративного русофоба Грэма", - написал Медведев в Max.
