Россию будут склонять к неприемлемым компромиссам, считает Медведев

2026-01-09T12:29+0300

россия

мировая экономика

рф

сша

дмитрий медведев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845853121_0:1:3071:1728_1920x0_80_0_0_26be5e3fcb783dc922979342aa267982.jpg

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Россию будут склонять к абсолютно неприемлемым для страны компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, чтобы "вынужденно" вводить новые санкции, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что никаких иллюзий нет - санкционная политика США, по его словам, "продолжится при любой погоде". "Россию будут склонять к таким компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, которые для нас абсолютно неприемлемы. И тогда главарь Белого дома "вынужденно" будет вводить их в рамках закона старого дегенеративного русофоба Грэма", - написал Медведев в Max.

