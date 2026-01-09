https://1prime.ru/20260109/merts-866316879.html

"Полное унижение": на Западе накинулись на Мерца после слов об Украине

"Полное унижение": на Западе накинулись на Мерца после слов об Украине - 09.01.2026, ПРАЙМ

"Полное унижение": на Западе накинулись на Мерца после слов об Украине

Намерение канцлера Германии Фридриха Мерца разместить войска на Украине ограничено решением парламента, который может унизить главу государства, пишет... | 09.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-09T04:37+0300

2026-01-09T04:37+0300

2026-01-09T04:37+0300

мировая экономика

украина

фридрих мерц

бундестаг

кир стармер

германия

запад

общество

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg

МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Намерение канцлера Германии Фридриха Мерца разместить войска на Украине ограничено решением парламента, который может унизить главу государства, пишет британская газета Telegraph."Поскольку у Мерца слабое большинство в Бундестаге, было бы опасно предполагать, что размещение войск даже вблизи Украины, не говоря уже о ее территории, будет поддержано депутатами парламента. <…> На самом деле, такой шаг может обернуться тем, что Мерц испытает полное унижение; ведь в мае прошлого года он вообще проиграл голосование по утверждению своей кандидатуры на пост канцлера в Бундестаге", — указывается в материале.Также подчеркивается, что заявления "коалиции желающих" о размещении войск на Украине после урегулирования конфликта с Россией остаются безосновательными, поскольку Мерц не сможет продвинуть такую инициативу через парламент."Результатом попытки получить разрешение на ввод войск на Украину может оказаться катастрофическое поражение в Бундестаге, где Мерц столкнется с ожесточенным сопротивлением", — резюмируется в тексте.Во вторник в Париже состоялась встреча на высшем уровне "коалиции желающих", где обсуждались, среди прочего, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая создание многонациональных сил. По завершении саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что участниками была принята декларация о размещении войск в постсоветской стране после установления мира.ъРанее Владимир Путин заявил, что Россия будет рассматривать любые иностранные войска на территории Украины как законные военные цели. Президент также добавил, что их присутствие будет неуместным даже после достижения мирного соглашения.

https://1prime.ru/20260107/bezhentsy-866283067.html

https://1prime.ru/20260108/zapad-866288712.html

украина

германия

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, фридрих мерц, бундестаг, кир стармер, германия, запад, общество , владимир путин