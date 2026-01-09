Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Полное унижение": на Западе накинулись на Мерца после слов об Украине - 09.01.2026
"Полное унижение": на Западе накинулись на Мерца после слов об Украине
"Полное унижение": на Западе накинулись на Мерца после слов об Украине - 09.01.2026, ПРАЙМ
"Полное унижение": на Западе накинулись на Мерца после слов об Украине
Намерение канцлера Германии Фридриха Мерца разместить войска на Украине ограничено решением парламента, который может унизить главу государства, пишет... | 09.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Намерение канцлера Германии Фридриха Мерца разместить войска на Украине ограничено решением парламента, который может унизить главу государства, пишет британская газета Telegraph."Поскольку у Мерца слабое большинство в Бундестаге, было бы опасно предполагать, что размещение войск даже вблизи Украины, не говоря уже о ее территории, будет поддержано депутатами парламента. &lt;…&gt; На самом деле, такой шаг может обернуться тем, что Мерц испытает полное унижение; ведь в мае прошлого года он вообще проиграл голосование по утверждению своей кандидатуры на пост канцлера в Бундестаге", — указывается в материале.Также подчеркивается, что заявления "коалиции желающих" о размещении войск на Украине после урегулирования конфликта с Россией остаются безосновательными, поскольку Мерц не сможет продвинуть такую инициативу через парламент."Результатом попытки получить разрешение на ввод войск на Украину может оказаться катастрофическое поражение в Бундестаге, где Мерц столкнется с ожесточенным сопротивлением", — резюмируется в тексте.Во вторник в Париже состоялась встреча на высшем уровне "коалиции желающих", где обсуждались, среди прочего, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая создание многонациональных сил. По завершении саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что участниками была принята декларация о размещении войск в постсоветской стране после установления мира.ъРанее Владимир Путин заявил, что Россия будет рассматривать любые иностранные войска на территории Украины как законные военные цели. Президент также добавил, что их присутствие будет неуместным даже после достижения мирного соглашения.
04:37 09.01.2026
 
"Полное унижение": на Западе накинулись на Мерца после слов об Украине

Telegraph: предложение Мерца отправить войска на Украину приведет к его унижению

© CC BY 2.0 / European People's Party Фридрих Мерц
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Намерение канцлера Германии Фридриха Мерца разместить войска на Украине ограничено решением парламента, который может унизить главу государства, пишет британская газета Telegraph.
"Поскольку у Мерца слабое большинство в Бундестаге, было бы опасно предполагать, что размещение войск даже вблизи Украины, не говоря уже о ее территории, будет поддержано депутатами парламента. <…> На самом деле, такой шаг может обернуться тем, что Мерц испытает полное унижение; ведь в мае прошлого года он вообще проиграл голосование по утверждению своей кандидатуры на пост канцлера в Бундестаге", — указывается в материале.
Также подчеркивается, что заявления "коалиции желающих" о размещении войск на Украине после урегулирования конфликта с Россией остаются безосновательными, поскольку Мерц не сможет продвинуть такую инициативу через парламент.
"Результатом попытки получить разрешение на ввод войск на Украину может оказаться катастрофическое поражение в Бундестаге, где Мерц столкнется с ожесточенным сопротивлением", — резюмируется в тексте.
Во вторник в Париже состоялась встреча на высшем уровне "коалиции желающих", где обсуждались, среди прочего, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая создание многонациональных сил. По завершении саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что участниками была принята декларация о размещении войск в постсоветской стране после установления мира.ъ

Накануне Мерц признал, что развертывание многонациональных сил невозможно без согласования с Москвой.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет рассматривать любые иностранные войска на территории Украины как законные военные цели. Президент также добавил, что их присутствие будет неуместным даже после достижения мирного соглашения.
Мировая экономика УКРАИНА Фридрих Мерц Бундестаг Кир Стармер ГЕРМАНИЯ ЗАПАД Общество Владимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала