Минобороны сообщило о достижении целей удара по объектам на Украине
россия
общество
рф
украина
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Цели массированного удара ВС РФ с применением комплекса "Орешник" по объектам на территории Украины 9 января достигнуты, сообщили в Минобороны РФ. Как сообщили в ведомстве, в ночь на 9 января ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента РФ, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также ударные беспилотники. "Цели удара достигнуты", - говорится в сообщении.
