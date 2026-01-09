Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260109/minoborony-866322248.html
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Любые террористические действия преступного Киевского режима и впредь не останутся без ответа, сообщило министерство обороны России. Вооруженные силы РФ нанесли в ночь на 9 января массированный удар по критически важным объектам на Украине в ответ на атаку Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина. "Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
09:26 09.01.2026
 
Террористические действия Киева не останутся без ответа, заявило Минобороны

© РИА Новости . Алексей Майшев
Российские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Любые террористические действия преступного Киевского режима и впредь не останутся без ответа, сообщило министерство обороны России.
Вооруженные силы РФ нанесли в ночь на 9 января массированный удар по критически важным объектам на Украине в ответ на атаку Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина.
"Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
 
