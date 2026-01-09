https://1prime.ru/20260109/minoborony-866322248.html
Террористические действия Киева не останутся без ответа, заявило Минобороны
Террористические действия Киева не останутся без ответа, заявило Минобороны - 09.01.2026, ПРАЙМ
Террористические действия Киева не останутся без ответа, заявило Минобороны
Любые террористические действия преступного Киевского режима и впредь не останутся без ответа, сообщило министерство обороны России. | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T09:26+0300
2026-01-09T09:26+0300
2026-01-09T09:26+0300
россия
общество
рф
украина
киев
владимир путин
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866039640_0:89:3083:1823_1920x0_80_0_0_ad46b21956c0d1a884c239a3fae50bad.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Любые террористические действия преступного Киевского режима и впредь не останутся без ответа, сообщило министерство обороны России. Вооруженные силы РФ нанесли в ночь на 9 января массированный удар по критически важным объектам на Украине в ответ на атаку Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина. "Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
рф
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866039640_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_ed9862f99b4b1bb48ea75386a1e87924.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, украина, киев, владимир путин, минобороны рф
РОССИЯ, Общество , РФ, УКРАИНА, Киев, Владимир Путин, Минобороны РФ
Террористические действия Киева не останутся без ответа, заявило Минобороны
Минобороны: любые террористические действия Киева и впредь не останутся без ответа