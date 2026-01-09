https://1prime.ru/20260109/minoborony-866322248.html

Террористические действия Киева не останутся без ответа, заявило Минобороны

Террористические действия Киева не останутся без ответа, заявило Минобороны - 09.01.2026, ПРАЙМ

Террористические действия Киева не останутся без ответа, заявило Минобороны

Любые террористические действия преступного Киевского режима и впредь не останутся без ответа, сообщило министерство обороны России. | 09.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-09T09:26+0300

2026-01-09T09:26+0300

2026-01-09T09:26+0300

россия

общество

рф

украина

киев

владимир путин

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866039640_0:89:3083:1823_1920x0_80_0_0_ad46b21956c0d1a884c239a3fae50bad.jpg

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Любые террористические действия преступного Киевского режима и впредь не останутся без ответа, сообщило министерство обороны России. Вооруженные силы РФ нанесли в ночь на 9 января массированный удар по критически важным объектам на Украине в ответ на атаку Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина. "Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

рф

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, украина, киев, владимир путин, минобороны рф