Аэропорты московского региона 9 января обслужили 953 рейса
Аэропорты московского региона 9 января обслужили 953 рейса - 09.01.2026, ПРАЙМ
Аэропорты московского региона 9 января обслужили 953 рейса
Аэропорты московского авиаузла в пятницу обслужили 953 рейса на прием и выпуск, из них 385 - за последние несколько часов, сообщил Минтранс РФ. | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T21:58+0300
2026-01-09T21:58+0300
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Аэропорты московского авиаузла в пятницу обслужили 953 рейса на прием и выпуск, из них 385 - за последние несколько часов, сообщил Минтранс РФ. Ространснадзор в пятницу объявил, что в аэропортах московского региона на фоне сложных метеоусловий отменили 28 рейсов, более 50 рейсов задержали более чем на два часа. Ведомство отметило, что в терминалах нет массовых скоплений пассажиров. "Девятьсот пятьдесят три рейса обслужены не прием и выпуск, в том числе 385 за последние четыре часа, 76 - за последний час с 19.00 до 20.00 мск. Это соответствует результатам производственной деятельности аэропортов при нормальных погодных условиях", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Аэропорты столичного региона продолжают принимать и отправлять рейсы, их службы работают в усиленном режиме, подчеркнул Минтранс. Более 40 раз за пятницу взлетно-посадочные полосы закрывались на чистку, добавило министерство. Специалисты Минтранса и Росавиации продолжают круглосуточный мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в условиях снегопада, заключило министерство. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в среду рассказал РИА Новости, что более половины месячной нормы осадков выпадут в Москве в пятницу, снежный покров местами вырастет до 45 сантиметров.
бизнес, рф, москва, ространснадзор, росавиация
Бизнес, РФ, МОСКВА, Ространснадзор, Росавиация
21:58 09.01.2026
 
Аэропорты московского региона 9 января обслужили 953 рейса

Аэропорты московского региона 9 января обслужили 953 рейса в условиях снегопада

© РИА Новости . Алексей Куденко
Аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Аэропорт Домодедово. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Аэропорты московского авиаузла в пятницу обслужили 953 рейса на прием и выпуск, из них 385 - за последние несколько часов, сообщил Минтранс РФ.
Ространснадзор в пятницу объявил, что в аэропортах московского региона на фоне сложных метеоусловий отменили 28 рейсов, более 50 рейсов задержали более чем на два часа. Ведомство отметило, что в терминалах нет массовых скоплений пассажиров.
"Девятьсот пятьдесят три рейса обслужены не прием и выпуск, в том числе 385 за последние четыре часа, 76 - за последний час с 19.00 до 20.00 мск. Это соответствует результатам производственной деятельности аэропортов при нормальных погодных условиях", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Аэропорты столичного региона продолжают принимать и отправлять рейсы, их службы работают в усиленном режиме, подчеркнул Минтранс. Более 40 раз за пятницу взлетно-посадочные полосы закрывались на чистку, добавило министерство.
Специалисты Минтранса и Росавиации продолжают круглосуточный мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в условиях снегопада, заключило министерство.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в среду рассказал РИА Новости, что более половины месячной нормы осадков выпадут в Москве в пятницу, снежный покров местами вырастет до 45 сантиметров.
Заголовок открываемого материала