https://1prime.ru/20260109/mintrans-866339961.html
Аэропорты московского региона 9 января обслужили 953 рейса
Аэропорты московского региона 9 января обслужили 953 рейса - 09.01.2026, ПРАЙМ
Аэропорты московского региона 9 января обслужили 953 рейса
Аэропорты московского авиаузла в пятницу обслужили 953 рейса на прием и выпуск, из них 385 - за последние несколько часов, сообщил Минтранс РФ. | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T21:58+0300
2026-01-09T21:58+0300
2026-01-09T21:58+0300
бизнес
рф
москва
ространснадзор
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/76480/17/764801753_0:56:1500:900_1920x0_80_0_0_609b12845f453fa076a4765b82fc32b8.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Аэропорты московского авиаузла в пятницу обслужили 953 рейса на прием и выпуск, из них 385 - за последние несколько часов, сообщил Минтранс РФ. Ространснадзор в пятницу объявил, что в аэропортах московского региона на фоне сложных метеоусловий отменили 28 рейсов, более 50 рейсов задержали более чем на два часа. Ведомство отметило, что в терминалах нет массовых скоплений пассажиров. "Девятьсот пятьдесят три рейса обслужены не прием и выпуск, в том числе 385 за последние четыре часа, 76 - за последний час с 19.00 до 20.00 мск. Это соответствует результатам производственной деятельности аэропортов при нормальных погодных условиях", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Аэропорты столичного региона продолжают принимать и отправлять рейсы, их службы работают в усиленном режиме, подчеркнул Минтранс. Более 40 раз за пятницу взлетно-посадочные полосы закрывались на чистку, добавило министерство. Специалисты Минтранса и Росавиации продолжают круглосуточный мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в условиях снегопада, заключило министерство. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в среду рассказал РИА Новости, что более половины месячной нормы осадков выпадут в Москве в пятницу, снежный покров местами вырастет до 45 сантиметров.
https://1prime.ru/20260109/samolet-866339795.html
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76480/17/764801753_114:0:1387:955_1920x0_80_0_0_fcc5ddb82cba307291a42d5c3e5869fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рф, москва, ространснадзор, росавиация
Бизнес, РФ, МОСКВА, Ространснадзор, Росавиация
Аэропорты московского региона 9 января обслужили 953 рейса
Аэропорты московского региона 9 января обслужили 953 рейса в условиях снегопада
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Аэропорты московского авиаузла в пятницу обслужили 953 рейса на прием и выпуск, из них 385 - за последние несколько часов, сообщил Минтранс РФ.
Ространснадзор
в пятницу объявил, что в аэропортах московского региона на фоне сложных метеоусловий отменили 28 рейсов, более 50 рейсов задержали более чем на два часа. Ведомство отметило, что в терминалах нет массовых скоплений пассажиров.
"Девятьсот пятьдесят три рейса обслужены не прием и выпуск, в том числе 385 за последние четыре часа, 76 - за последний час с 19.00 до 20.00 мск. Это соответствует результатам производственной деятельности аэропортов при нормальных погодных условиях", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Аэропорты столичного региона продолжают принимать и отправлять рейсы, их службы работают в усиленном режиме, подчеркнул Минтранс. Более 40 раз за пятницу взлетно-посадочные полосы закрывались на чистку, добавило министерство.
Специалисты Минтранса и Росавиации
продолжают круглосуточный мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в условиях снегопада, заключило министерство.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в среду рассказал РИА Новости, что более половины месячной нормы осадков выпадут в Москве
в пятницу, снежный покров местами вырастет до 45 сантиметров.
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения