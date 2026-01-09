Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шереметьево обеспечивает обслуживание пассажиров в зоне выдачи багажа - 09.01.2026
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" совместно с авиакомпаниями обеспечивает обслуживание пассажиров в зоне выдачи багажа, сообщили в воздушной гавани. Ранее Ространснадзор сообщил, что взял на контроль ситуацию с задержкой выдачи багажа в московском аэропорту "Шереметьево", отметив, что, по предварительной информации, причиной сбоев стали экстремальные погодные условия. "Аэропорт "Шереметьево" совместно с авиакомпаниями обеспечивает непрерывное обслуживает пассажиров, оказывает им необходимые меры поддержки и предоставляет сервисы и услуги в зоне выдачи багажа", - говорится в сообщении аэропорта. Подчеркивается, что сотрудники оказывают содействие пассажирам прибывших рейсов, в том числе выдают бутилированную воду. Также обеспечивается информирование посредством табло, усилен штат по работе с пассажирами.
бизнес, аэропорт шереметьево, ространснадзор
Бизнес, аэропорт Шереметьево, Ространснадзор
21:32 09.01.2026
 
Шереметьево обеспечивает обслуживание пассажиров в зоне выдачи багажа

Аэропорт Шереметьево обеспечивает обслуживание пассажиров в зоне выдачи багажа

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" совместно с авиакомпаниями обеспечивает обслуживание пассажиров в зоне выдачи багажа, сообщили в воздушной гавани.
Ранее Ространснадзор сообщил, что взял на контроль ситуацию с задержкой выдачи багажа в московском аэропорту "Шереметьево", отметив, что, по предварительной информации, причиной сбоев стали экстремальные погодные условия.
"Аэропорт "Шереметьево" совместно с авиакомпаниями обеспечивает непрерывное обслуживает пассажиров, оказывает им необходимые меры поддержки и предоставляет сервисы и услуги в зоне выдачи багажа", - говорится в сообщении аэропорта.
Подчеркивается, что сотрудники оказывают содействие пассажирам прибывших рейсов, в том числе выдают бутилированную воду. Также обеспечивается информирование посредством табло, усилен штат по работе с пассажирами.
Заголовок открываемого материала