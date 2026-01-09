Шереметьево обеспечивает обслуживание пассажиров в зоне выдачи багажа

https://1prime.ru/20260109/moskva-866339134.html
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" совместно с авиакомпаниями обеспечивает обслуживание пассажиров в зоне выдачи багажа, сообщили в воздушной гавани. Ранее Ространснадзор сообщил, что взял на контроль ситуацию с задержкой выдачи багажа в московском аэропорту "Шереметьево", отметив, что, по предварительной информации, причиной сбоев стали экстремальные погодные условия. "Аэропорт "Шереметьево" совместно с авиакомпаниями обеспечивает непрерывное обслуживает пассажиров, оказывает им необходимые меры поддержки и предоставляет сервисы и услуги в зоне выдачи багажа", - говорится в сообщении аэропорта. Подчеркивается, что сотрудники оказывают содействие пассажирам прибывших рейсов, в том числе выдают бутилированную воду. Также обеспечивается информирование посредством табло, усилен штат по работе с пассажирами.
