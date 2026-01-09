https://1prime.ru/20260109/mvd-866325607.html
МВД рассказало о распространенных портретах курьеров в схемах мошенничества
МВД рассказало о распространенных портретах курьеров в схемах мошенничества - 09.01.2026, ПРАЙМ
МВД рассказало о распространенных портретах курьеров в схемах мошенничества
Роль курьера в мошеннических схемах берут на себя разные люди, однако можно выделить три наиболее часто встречающиеся возрастные группы, сообщили в управлении... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T11:07+0300
2026-01-09T11:07+0300
2026-01-09T11:07+0300
россия
общество
финансы
мвд
снг
telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861252766_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ca1684baabb47ba6d8963be4fe4d5f4.jpg
МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Роль курьера в мошеннических схемах берут на себя разные люди, однако можно выделить три наиболее часто встречающиеся возрастные группы, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Практика показывает, что роль курьера в мошеннических схемах берут на себя самые разные люди. Тем не менее можно выделить три наиболее часто встречающиеся группы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В ведомстве отметили, что в возрастной группе от 16 до 24 лет курьерами мошенников чаще всего становятся мужчины из регионов России и стран СНГ, без стабильной работы и с финансовыми трудностями. В МВД добавили, что вербуют таких курьеров через Telegram с оплатой от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей за операцию, а мотивацией для них становится легкий и быстрый заработок - кураторы убеждают данную возрастную категорию в минимальных рисках или в легальности заработка. "30–39 лет. Нередко ранее судимые, иногда с зависимостями. Эти люди целенаправленно ищут противоправный заработок и осознают риски. Их не вводят в заблуждение — они прекрасно понимают недосказанности и изначально согласны работать "в тени": забирать наличные, перевозить, передавать дальше. Для них это источник дохода, а не ошибка или случайность", - отмечается в сообщении. Кроме того, в ведомстве также выделили возрастную группу старше 50 лет – в данной группе курьерами становятся пожилые люди, чаще женщины, которых сначала обманывают и лишают сбережений, затем под давлением и угрозами вынуждают выполнять "поручения" — перевозить деньги, встречаться с другими участниками. В МВД добавили, что они действуют из страха и растерянности, искренне считая, что помогают банку или следствию. "Важно понимать: курьер — не "пешка", а полноценный участник преступления. Обещания лёгкого заработка или истории про "операции правоохранителей" заканчиваются уголовной ответственностью и взысканием похищенных средств", - заключили в ведомстве.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861252766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_00ac222cdb58d706a962d0ae21482648.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , финансы, мвд, снг, telegram
РОССИЯ, Общество , Финансы, МВД, СНГ, Telegram
МВД рассказало о распространенных портретах курьеров в схемах мошенничества
МВД выделило три наиболее часто встречающиеся группы курьеров мошенников
МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ.
Роль курьера в мошеннических схемах берут на себя разные люди, однако можно выделить три наиболее часто встречающиеся возрастные группы, сообщили
в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Практика показывает, что роль курьера в мошеннических схемах берут на себя самые разные люди. Тем не менее можно выделить три наиболее часто встречающиеся группы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве отметили, что в возрастной группе от 16 до 24 лет курьерами мошенников чаще всего становятся мужчины из регионов России и стран СНГ
, без стабильной работы и с финансовыми трудностями. В МВД
добавили, что вербуют таких курьеров через Telegram
с оплатой от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей за операцию, а мотивацией для них становится легкий и быстрый заработок - кураторы убеждают данную возрастную категорию в минимальных рисках или в легальности заработка.
"30–39 лет. Нередко ранее судимые, иногда с зависимостями. Эти люди целенаправленно ищут противоправный заработок и осознают риски. Их не вводят в заблуждение — они прекрасно понимают недосказанности и изначально согласны работать "в тени": забирать наличные, перевозить, передавать дальше. Для них это источник дохода, а не ошибка или случайность", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в ведомстве также выделили возрастную группу старше 50 лет – в данной группе курьерами становятся пожилые люди, чаще женщины, которых сначала обманывают и лишают сбережений, затем под давлением и угрозами вынуждают выполнять "поручения" — перевозить деньги, встречаться с другими участниками. В МВД добавили, что они действуют из страха и растерянности, искренне считая, что помогают банку или следствию.
"Важно понимать: курьер — не "пешка", а полноценный участник преступления. Обещания лёгкого заработка или истории про "операции правоохранителей" заканчиваются уголовной ответственностью и взысканием похищенных средств", - заключили в ведомстве.