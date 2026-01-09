Рубио обсудил с генсеком НАТО Арктику и Украину

https://1prime.ru/20260109/nato-866335923.html

ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте Арктику и ситуацию вокруг Украины, сообщает госдеп. Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Times в четверг не дал прямого ответа на вопрос, важнее ли ему сохранить НАТО или получить контроль над Гренландией, заявив, что между ними может встать выбор. Он также дал понять, что альянс бесполезен без Соединенных Штатов в его основе. "Госсекретарь Рубио поговорил с Рютте. Они обсудили значимость Арктики для безопасности всех союзников по НАТО", - говорится в сообщении государственного департамента. Кроме того, стороны обсудили переговоры по урегулированию конфликта на Украине, добавляет госдеп. В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности. Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет. Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.

