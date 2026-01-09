Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубио обсудил с генсеком НАТО Арктику и Украину - 09.01.2026
https://1prime.ru/20260109/nato-866335923.html
Рубио обсудил с генсеком НАТО Арктику и Украину
Рубио обсудил с генсеком НАТО Арктику и Украину - 09.01.2026, ПРАЙМ
Рубио обсудил с генсеком НАТО Арктику и Украину
Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте Арктику и ситуацию вокруг Украины, сообщает госдеп.
2026-01-09T19:42+0300
2026-01-09T19:42+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867711_0:0:1901:1069_1920x0_80_0_0_3277ac19311f702c423c14d031bdda52.jpg
ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте Арктику и ситуацию вокруг Украины, сообщает госдеп. Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Times в четверг не дал прямого ответа на вопрос, важнее ли ему сохранить НАТО или получить контроль над Гренландией, заявив, что между ними может встать выбор. Он также дал понять, что альянс бесполезен без Соединенных Штатов в его основе. "Госсекретарь Рубио поговорил с Рютте. Они обсудили значимость Арктики для безопасности всех союзников по НАТО", - говорится в сообщении государственного департамента. Кроме того, стороны обсудили переговоры по урегулированию конфликта на Украине, добавляет госдеп. В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности. Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет. Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
19:42 09.01.2026
 
Рубио обсудил с генсеком НАТО Арктику и Украину

Рубио обсудил с Рютте Арктику и ситуацию вокруг Украины

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте Арктику и ситуацию вокруг Украины, сообщает госдеп.
Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Times в четверг не дал прямого ответа на вопрос, важнее ли ему сохранить НАТО или получить контроль над Гренландией, заявив, что между ними может встать выбор. Он также дал понять, что альянс бесполезен без Соединенных Штатов в его основе.
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
"Слишком быстро". Удар "Орешника" по Украине вызвал переполох на Западе
13:20
"Госсекретарь Рубио поговорил с Рютте. Они обсудили значимость Арктики для безопасности всех союзников по НАТО", - говорится в сообщении государственного департамента.
Кроме того, стороны обсудили переговоры по урегулированию конфликта на Украине, добавляет госдеп.
В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Военнослужащие блока НАТО принимают участие в военных учениях Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
"В бой с русскими". На Западе раскрыли подробности операции НАТО на Украине
06:58
 
