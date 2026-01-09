https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866320882.html
ВС России нанесли удар по критически важным объектам на Украине
2026-01-09T09:15+0300
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ нанесли в ночь на 9 января массированный удар по критически важным объектам на Украине в ответ на атаку Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина, сообщило Минобороны РФ. "Сегодня ночью в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции Президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года, Вооруженными Силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
