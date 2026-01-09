https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866321246.html
Ракеты "Орешник" применили при ударе по объектам на Украине 9 января
Ракеты "Орешник" применили при ударе по объектам на Украине 9 января - 09.01.2026, ПРАЙМ
Ракеты "Орешник" применили при ударе по объектам на Украине 9 января
Ракеты "Орешник" применялись в ходе массированного удара по критическим объектам на Украине 9 января, сообщили в Минобороны РФ. | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T09:16+0300
2026-01-09T09:16+0300
2026-01-09T09:25+0300
общество
рф
украина
новгородская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320407_0:101:1524:958_1920x0_80_0_0_495cd6029ce175ec38454806aa1df2e4.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Ракеты "Орешник" применялись в ходе массированного удара по критическим объектам на Украине 9 января, сообщили в Минобороны РФ. В ночь на пятницу ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на попытку террористической атаки киевского режима по резиденции президента РФ в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. "Вооруженными Силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины", - говорится в сообщении.
рф
украина
новгородская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320407_56:0:1468:1059_1920x0_80_0_0_d42365e11e5692726f5b20d29a7275ef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, украина, новгородская область
Общество , РФ, УКРАИНА, Новгородская область
Ракеты "Орешник" применили при ударе по объектам на Украине 9 января
Ракеты "Орешник" применили при массированном ударе по объектам на Украине 9 января