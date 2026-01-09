Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ракеты "Орешник" применили при ударе по объектам на Украине 9 января
Ракеты "Орешник" применили при ударе по объектам на Украине 9 января
Ракеты "Орешник" применили при ударе по объектам на Украине 9 января - 09.01.2026, ПРАЙМ
Ракеты "Орешник" применили при ударе по объектам на Украине 9 января
Ракеты "Орешник" применялись в ходе массированного удара по критическим объектам на Украине 9 января, сообщили в Минобороны РФ. | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T09:16+0300
2026-01-09T09:25+0300
общество
рф
украина
новгородская область
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Ракеты "Орешник" применялись в ходе массированного удара по критическим объектам на Украине 9 января, сообщили в Минобороны РФ. В ночь на пятницу ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на попытку террористической атаки киевского режима по резиденции президента РФ в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. "Вооруженными Силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины", - говорится в сообщении.
рф
украина
новгородская область
общество , рф, украина, новгородская область
Общество , РФ, УКРАИНА, Новгородская область
09:16 09.01.2026 (обновлено: 09:25 09.01.2026)
 
Ракеты "Орешник" применили при ударе по объектам на Украине 9 января

Ракеты "Орешник" применили при массированном ударе по объектам на Украине 9 января

Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
© Соцсети
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Ракеты "Орешник" применялись в ходе массированного удара по критическим объектам на Украине 9 января, сообщили в Минобороны РФ.
В ночь на пятницу ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на попытку террористической атаки киевского режима по резиденции президента РФ в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.
"Вооруженными Силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины", - говорится в сообщении.
 
ОбществоРФУКРАИНАНовгородская область
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
