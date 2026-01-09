https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866321246.html

Ракеты "Орешник" применили при ударе по объектам на Украине 9 января

Ракеты "Орешник" применили при ударе по объектам на Украине 9 января

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Ракеты "Орешник" применялись в ходе массированного удара по критическим объектам на Украине 9 января, сообщили в Минобороны РФ. В ночь на пятницу ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на попытку террористической атаки киевского режима по резиденции президента РФ в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. "Вооруженными Силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины", - говорится в сообщении.

