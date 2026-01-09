https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866329387.html

"Слишком быстро". Удар "Орешника" по Украине вызвал переполох на Западе

"Слишком быстро". Удар "Орешника" по Украине вызвал переполох на Западе - 09.01.2026, ПРАЙМ

"Слишком быстро". Удар "Орешника" по Украине вызвал переполох на Западе

09.01.2026 — Читатели издания Daily Express активно обсуждают использование российскими Вооруженными силами ракеты "Орешник" против целей на территории Украины.

МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Читатели издания Daily Express активно обсуждают использование российскими Вооруженными силами ракеты "Орешник" против целей на территории Украины. "Надеюсь, Стармер и Макрон довольны собой. Неужели вы действительно думали, что сказать Путину, что вы собираетесь ввести силы НАТО на Украину после мирного соглашения, — это не красная тряпка быку? Вы называете себя "лидерами", а вы всего лишь марионетки ЕС, которые развязали этот конфликт из-за своего стремления к созданию империи, жадности и обмана, и втянули НАТО в новую холодную войну, поставив под угрозу весь континент", — отметил hiramabiff."Это происходит из-за некомпетентных европейских лидеров, "Коалиции желающих", которые не хотят, чтобы конфликт на Украине закончился", — подчеркнул peaceandgoodwillmrvlad."Даже запуск, по-видимому, был слишком быстрым, чтобы его можно было обнаружить", — высказался Retsdon.В пятницу Министерство обороны объявило, что российские войска применили ракеты "Орешник", чтобы нанести масштабный удар по важнейшим объектам на Украине в ответ на нападение на резиденцию Владимира Путина. В СМИ сообщалось о ряде взрывов в Киеве и Львове. По информации мэра Киева Виталия Кличко, в городе имеются повреждения критически важных объектов инфраструктуры, а отдельные районы сталкиваются с перебоями в электроснабжении.

