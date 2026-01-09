https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866331039.html
"Совершенно бессмысленны". На Западе сделали заявление об ударах "Орешника"
"Совершенно бессмысленны". На Западе сделали заявление об ударах "Орешника" - 09.01.2026, ПРАЙМ
"Совершенно бессмысленны". На Западе сделали заявление об ударах "Орешника"
Атаки российской армии на Украину с использованием ракет "Орешник" следует расценивать как послание Североатлантическому альянсу, отметил профессор Гленн Дизен... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T15:33+0300
2026-01-09T15:33+0300
2026-01-09T15:33+0300
украина
владимир путин
киев
запад
виталий кличко
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320407_0:101:1524:958_1920x0_80_0_0_495cd6029ce175ec38454806aa1df2e4.jpg
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Атаки российской армии на Украину с использованием ракет "Орешник" следует расценивать как послание Североатлантическому альянсу, отметил профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии на платформе X. "Это предупреждение НАТО. <…> Ракеты "Орешник" обладают огромной мощностью и их невозможно остановить", — заявил он.Дизен обвинил западные силы в поддержке террористических действий, совершенных киевским режимом на территории России, включая удары по российским авиабазам и атаку беспилотников на резиденцию Владимира Путина в декабре. "Утверждения о том, что Украина проводит эти атаки самостоятельно, совершенно бессмысленны и обманчивы; моральное позерство и военная пропаганда никого не защитят, если спровоцируют ответный удар", — заключил профессор.В пятницу Министерство обороны сообщило о том, что российские войска запустили ракеты "Орешник" для масштабного обстрела ключевых объектов на Украине в ответ на нападение на резиденцию Путина. СМИ передавали информацию о множественных взрывах в Киеве и Львове. Согласно словам мэра Киева Виталия Кличко, в городе зафиксированы повреждения важнейших объектов инфраструктуры, а также возникли перебои с подачей электричества в некоторых районах.
https://1prime.ru/20260109/zelenskiy--866330901.html
https://1prime.ru/20260109/zelenskiy-866329710.html
https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866329387.html
украина
киев
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320407_56:0:1468:1059_1920x0_80_0_0_d42365e11e5692726f5b20d29a7275ef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир путин, киев, запад, виталий кличко
УКРАИНА, Владимир Путин, Киев, ЗАПАД, Виталий Кличко
"Совершенно бессмысленны". На Западе сделали заявление об ударах "Орешника"
Дизен назвал удары ВС РФ "Орешником" по Украине сигналом для НАТО