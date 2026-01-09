https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866331039.html

"Совершенно бессмысленны". На Западе сделали заявление об ударах "Орешника"

МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Атаки российской армии на Украину с использованием ракет "Орешник" следует расценивать как послание Североатлантическому альянсу, отметил профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии на платформе X. "Это предупреждение НАТО. <…> Ракеты "Орешник" обладают огромной мощностью и их невозможно остановить", — заявил он.Дизен обвинил западные силы в поддержке террористических действий, совершенных киевским режимом на территории России, включая удары по российским авиабазам и атаку беспилотников на резиденцию Владимира Путина в декабре. "Утверждения о том, что Украина проводит эти атаки самостоятельно, совершенно бессмысленны и обманчивы; моральное позерство и военная пропаганда никого не защитят, если спровоцируют ответный удар", — заключил профессор.В пятницу Министерство обороны сообщило о том, что российские войска запустили ракеты "Орешник" для масштабного обстрела ключевых объектов на Украине в ответ на нападение на резиденцию Путина. СМИ передавали информацию о множественных взрывах в Киеве и Львове. Согласно словам мэра Киева Виталия Кличко, в городе зафиксированы повреждения важнейших объектов инфраструктуры, а также возникли перебои с подачей электричества в некоторых районах.

