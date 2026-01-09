Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали, для кого удар "Орешника" послужил посланием
2026-01-09
украина
киев
европа
владимир путин
виталий кличко
new york times
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российский удар ракетой "Орешник" по объектам на Украине был посланием для европейских стран, пишет New York Times."Цель ударов, по-видимому, выбрали для того, чтобы послать сигнал Европе, которая решительно поддерживает Киев в переговорах по урегулированию конфликта", — говорится в публикации.В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
украина, киев, европа, владимир путин, виталий кличко, new york times
УКРАИНА, Киев, ЕВРОПА, Владимир Путин, Виталий Кличко, New York Times
СМИ рассказали, для кого удар "Орешника" послужил посланием

Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
© Соцсети
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российский удар ракетой "Орешник" по объектам на Украине был посланием для европейских стран, пишет New York Times.
"Цель ударов, по-видимому, выбрали для того, чтобы послать сигнал Европе, которая решительно поддерживает Киев в переговорах по урегулированию конфликта", — говорится в публикации.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
