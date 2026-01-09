https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866331370.html

СМИ рассказали, для кого удар "Орешника" послужил посланием

СМИ рассказали, для кого удар "Орешника" послужил посланием - 09.01.2026, ПРАЙМ

СМИ рассказали, для кого удар "Орешника" послужил посланием

Российский удар ракетой "Орешник" по объектам на Украине был посланием для европейских стран, пишет New York Times. | 09.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-09T16:29+0300

2026-01-09T16:29+0300

2026-01-09T16:29+0300

украина

киев

европа

владимир путин

виталий кличко

new york times

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320385_0:0:1405:790_1920x0_80_0_0_e25cf1fb2f5a9ce1881ef820b26f6292.jpg

МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российский удар ракетой "Орешник" по объектам на Украине был посланием для европейских стран, пишет New York Times."Цель ударов, по-видимому, выбрали для того, чтобы послать сигнал Европе, которая решительно поддерживает Киев в переговорах по урегулированию конфликта", — говорится в публикации.В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.

https://1prime.ru/20260109/udar-866326246.html

https://1prime.ru/20260109/zelenskiy--866330901.html

украина

киев

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, европа, владимир путин, виталий кличко, new york times