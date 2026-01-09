https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866331370.html
СМИ рассказали, для кого удар "Орешника" послужил посланием
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российский удар ракетой "Орешник" по объектам на Украине был посланием для европейских стран, пишет New York Times."Цель ударов, по-видимому, выбрали для того, чтобы послать сигнал Европе, которая решительно поддерживает Киев в переговорах по урегулированию конфликта", — говорится в публикации.В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
