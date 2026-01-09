https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866332192.html

"Послание ясно". В Британии забили тревогу из-за удара "Орешника"

09.01.2026

МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Читатели британской газеты Daily Mail поделились мнениями относительно использования российскими Вооруженными силами ракеты "Орешник" против целей на Украине. "Нельзя бесконечно дразнить медведя, прежде чем он тебя укусит", — написал HornetKettleRobe."Честно говоря, эта штука выглядит устрашающе! Похожа на молот Тора!", — подчеркнул BreadPitta."Эти ракеты бьют словно молния", — отметил Canadahhhhh."Не связывайтесь с Россией! Послание ясно. НАТО, Байден, Обама и другие глупцы вроде Бориса Джонсона недооценили Россию", — написал speug.В пятницу Министерство обороны объявило, что российские силы выпустили ракеты "Орешник" для масштабного нападения на важные объекты на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина. СМИ сообщали о ряде взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице имеются повреждения критической инфраструктуры, и в некоторых районах произошли перебои с электроснабжением.

