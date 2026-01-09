https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866332192.html
"Послание ясно". В Британии забили тревогу из-за удара "Орешника"
"Послание ясно". В Британии забили тревогу из-за удара "Орешника" - 09.01.2026, ПРАЙМ
"Послание ясно". В Британии забили тревогу из-за удара "Орешника"
Читатели британской газеты Daily Mail поделились мнениями относительно использования российскими Вооруженными силами ракеты "Орешник" против целей на Украине. | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T17:39+0300
2026-01-09T17:39+0300
2026-01-09T17:39+0300
украина
киев
борис джонсон
нато
владимир путин
виталий кличко
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320385_0:0:1405:790_1920x0_80_0_0_e25cf1fb2f5a9ce1881ef820b26f6292.jpg
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Читатели британской газеты Daily Mail поделились мнениями относительно использования российскими Вооруженными силами ракеты "Орешник" против целей на Украине. "Нельзя бесконечно дразнить медведя, прежде чем он тебя укусит", — написал HornetKettleRobe."Честно говоря, эта штука выглядит устрашающе! Похожа на молот Тора!", — подчеркнул BreadPitta."Эти ракеты бьют словно молния", — отметил Canadahhhhh."Не связывайтесь с Россией! Послание ясно. НАТО, Байден, Обама и другие глупцы вроде Бориса Джонсона недооценили Россию", — написал speug.В пятницу Министерство обороны объявило, что российские силы выпустили ракеты "Орешник" для масштабного нападения на важные объекты на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина. СМИ сообщали о ряде взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице имеются повреждения критической инфраструктуры, и в некоторых районах произошли перебои с электроснабжением.
https://1prime.ru/20260109/klichko-866332060.html
https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866331039.html
https://1prime.ru/20260109/zelenskiy--866330901.html
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320385_0:0:1053:790_1920x0_80_0_0_583966147d3270d3fa09d1794cf14e2b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, борис джонсон, нато, владимир путин, виталий кличко
УКРАИНА, Киев, Борис Джонсон, НАТО, Владимир Путин, Виталий Кличко