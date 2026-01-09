Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
09.01.2026
Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств
Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств - 09.01.2026, ПРАЙМ
Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств
Правительство РФ продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств - он касается получения документа для устройств, которые поддерживают криптографические | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T11:10+0300
2026-01-09T11:10+0300
технологии
россия
рф
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/83316/57/833165775_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_421a446947379ff3f4ae8a002a8c3147.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств - он касается получения документа для устройств, которые поддерживают криптографические возможности или шифрование, сообщили в пресс-службе кабмина. "Упрощённый ввоз в Россию отдельных видов электронных устройств продлён ещё на один год – до конца 2026 года. Постановление об этом подписано. Решение позволит не допустить дефицита таких товаров на внутреннем рынке на фоне внешнего санкционного давления. Упрощённый порядок касается процедуры получения нотификации на указанную технику. Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование", - сказано в релизе. К таким устройствам относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации, уточняется в сообщении. Упрощенный порядок ввоза предполагает исключение требования о предоставлении таможенным органам сведений о нотификации в отношении ввозимой в страну техники, если такие устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования в России. Также он допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями - например, Ассоциацией разработчиков и производителей электроники, Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий. "Обычно для получения нотификации для ввоза в Россию таких устройств или оборудования их изготовитель должен обратиться с заявлением в уполномоченную организацию – Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России", - отметили в правительстве.
технологии, россия, рф, фсб
Технологии, РОССИЯ, РФ, ФСБ
11:10 09.01.2026
 
Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств

Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств до конца года

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПоиск в интернете
Поиск в интернете - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Поиск в интернете. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств - он касается получения документа для устройств, которые поддерживают криптографические возможности или шифрование, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Упрощённый ввоз в Россию отдельных видов электронных устройств продлён ещё на один год – до конца 2026 года. Постановление об этом подписано. Решение позволит не допустить дефицита таких товаров на внутреннем рынке на фоне внешнего санкционного давления. Упрощённый порядок касается процедуры получения нотификации на указанную технику. Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование", - сказано в релизе.
К таким устройствам относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации, уточняется в сообщении.
Упрощенный порядок ввоза предполагает исключение требования о предоставлении таможенным органам сведений о нотификации в отношении ввозимой в страну техники, если такие устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования в России. Также он допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями - например, Ассоциацией разработчиков и производителей электроники, Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий.
"Обычно для получения нотификации для ввоза в Россию таких устройств или оборудования их изготовитель должен обратиться с заявлением в уполномоченную организацию – Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России", - отметили в правительстве.
 
Технологии РОССИЯ РФ ФСБ
 
 
Заголовок открываемого материала