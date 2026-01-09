https://1prime.ru/20260109/pravitelstvo-866325756.html
Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств
Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств - 09.01.2026, ПРАЙМ
Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств
Правительство РФ продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств - он касается получения документа для устройств, которые поддерживают криптографические | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T11:10+0300
2026-01-09T11:10+0300
2026-01-09T11:10+0300
технологии
россия
рф
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/83316/57/833165775_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_421a446947379ff3f4ae8a002a8c3147.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств - он касается получения документа для устройств, которые поддерживают криптографические возможности или шифрование, сообщили в пресс-службе кабмина. "Упрощённый ввоз в Россию отдельных видов электронных устройств продлён ещё на один год – до конца 2026 года. Постановление об этом подписано. Решение позволит не допустить дефицита таких товаров на внутреннем рынке на фоне внешнего санкционного давления. Упрощённый порядок касается процедуры получения нотификации на указанную технику. Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование", - сказано в релизе. К таким устройствам относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации, уточняется в сообщении. Упрощенный порядок ввоза предполагает исключение требования о предоставлении таможенным органам сведений о нотификации в отношении ввозимой в страну техники, если такие устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования в России. Также он допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями - например, Ассоциацией разработчиков и производителей электроники, Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий. "Обычно для получения нотификации для ввоза в Россию таких устройств или оборудования их изготовитель должен обратиться с заявлением в уполномоченную организацию – Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России", - отметили в правительстве.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83316/57/833165775_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_494f1b69acd6c8ec6583f1158fa72555.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, фсб
Технологии, РОССИЯ, РФ, ФСБ
Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств
Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств до конца года
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ.
Правительство РФ продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств - он касается получения документа для устройств, которые поддерживают криптографические возможности или шифрование, сообщили
в пресс-службе кабмина.
"Упрощённый ввоз в Россию отдельных видов электронных устройств продлён ещё на один год – до конца 2026 года. Постановление об этом подписано. Решение позволит не допустить дефицита таких товаров на внутреннем рынке на фоне внешнего санкционного давления. Упрощённый порядок касается процедуры получения нотификации на указанную технику. Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование", - сказано в релизе.
К таким устройствам относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации, уточняется в сообщении.
Упрощенный порядок ввоза предполагает исключение требования о предоставлении таможенным органам сведений о нотификации в отношении ввозимой в страну техники, если такие устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования в России. Также он допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями - например, Ассоциацией разработчиков и производителей электроники, Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий.
"Обычно для получения нотификации для ввоза в Россию таких устройств или оборудования их изготовитель должен обратиться с заявлением в уполномоченную организацию – Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России", - отметили в правительстве.