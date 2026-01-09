https://1prime.ru/20260109/pravitelstvo-866325756.html

Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств

Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств - 09.01.2026, ПРАЙМ

Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств

Правительство РФ продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств - он касается получения документа для устройств, которые поддерживают криптографические | 09.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-09T11:10+0300

2026-01-09T11:10+0300

2026-01-09T11:10+0300

технологии

россия

рф

фсб

https://cdnn.1prime.ru/img/83316/57/833165775_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_421a446947379ff3f4ae8a002a8c3147.jpg

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств - он касается получения документа для устройств, которые поддерживают криптографические возможности или шифрование, сообщили в пресс-службе кабмина. "Упрощённый ввоз в Россию отдельных видов электронных устройств продлён ещё на один год – до конца 2026 года. Постановление об этом подписано. Решение позволит не допустить дефицита таких товаров на внутреннем рынке на фоне внешнего санкционного давления. Упрощённый порядок касается процедуры получения нотификации на указанную технику. Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование", - сказано в релизе. К таким устройствам относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации, уточняется в сообщении. Упрощенный порядок ввоза предполагает исключение требования о предоставлении таможенным органам сведений о нотификации в отношении ввозимой в страну техники, если такие устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования в России. Также он допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями - например, Ассоциацией разработчиков и производителей электроники, Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий. "Обычно для получения нотификации для ввоза в Россию таких устройств или оборудования их изготовитель должен обратиться с заявлением в уполномоченную организацию – Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России", - отметили в правительстве.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, рф, фсб