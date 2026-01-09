https://1prime.ru/20260109/pvo-866337521.html
Российская ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников за пять часов
Российская ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников за пять часов
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО с 15.00 до 20.00 мск уничтожили восемь украинских беспилотников над Липецкой, Белгородской, Воронежской и Курской областями, сообщило Минобороны России. "Девятого января текущего года в период с 15.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА - над территорией Липецкой области, один БПЛА - над территорией Белгородской области, один БПЛА - над территорией Воронежской области, один БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении министерства.
