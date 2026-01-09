Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российская ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников за пять часов - 09.01.2026
Российская ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников за пять часов
Российская ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников за пять часов - 09.01.2026, ПРАЙМ
Российская ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников за пять часов
Дежурные средства российской ПВО с 15.00 до 20.00 мск уничтожили восемь украинских беспилотников над Липецкой, Белгородской, Воронежской и Курской областями,... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T20:37+0300
2026-01-09T20:37+0300
россия
белгородская область
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866149048_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_b6b06f777c45126a5725d3f92dd5d86f.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО с 15.00 до 20.00 мск уничтожили восемь украинских беспилотников над Липецкой, Белгородской, Воронежской и Курской областями, сообщило Минобороны России. "Девятого января текущего года в период с 15.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА - над территорией Липецкой области, один БПЛА - над территорией Белгородской области, один БПЛА - над территорией Воронежской области, один БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении министерства.
https://1prime.ru/20260108/vsu-866298897.html
белгородская область
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866149048_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_cff21084c2fae7bcfd0a2b32edc606ab.jpg
1920
1920
true
россия, белгородская область, минобороны рф
РОССИЯ, Белгородская область, Минобороны РФ
20:37 09.01.2026
 
Российская ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников за пять часов

Минобороны РФ: ПВО с 15.00 до 20.00 уничтожила 8 украинских беспилотников

© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО с 15.00 до 20.00 мск уничтожили восемь украинских беспилотников над Липецкой, Белгородской, Воронежской и Курской областями, сообщило Минобороны России.
"Девятого января текущего года в период с 15.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА - над территорией Липецкой области, один БПЛА - над территорией Белгородской области, один БПЛА - над территорией Воронежской области, один БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении министерства.
ВС России поразили объекты энергетики и портовой инфраструктуры ВСУ
ВС России поразили объекты энергетики и портовой инфраструктуры ВСУ
Вчера, 12:40
 
РОССИЯБелгородская областьМинобороны РФ
 
 
