РАН: треть населения планеты не может позволить себе здоровый рацион

09.01.2026

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Глобальная продовольственная ситуация продолжает улучшаться, однако треть населения планеты по-прежнему не может позволить себе здоровый рацион, говорится в исследовании РАН, с которым ознакомилось РИА Новости. "Неоднозначна ситуация с экономической доступностью здорового рациона питания. За последние четыре года число людей, которые не могут позволить себе такого рациона, сократилось абсолютно и относительно, и в начале 2025 года составляло 2,6 миллиарда человек – почти 32% населения мира", - говорится в докладе. Прошлый год стал четвертым подряд годом улучшения ситуации в мировом продовольственном хозяйстве и в обеспечении глобальной продовольственной безопасности после негативного "постковидного" пика 2021 года (тогда голодали 697,5 миллиона человек или 8,8% мирового населения), отмечают аналитики РАН. В начале того года среднее число голодающих в мире выросло до 673,2 миллиона человек (8,2% населения мира) с 584,1 миллиона человек (7,5%) в "доковидном" 2019 году и 577,4 миллиона человек (7,7%) в 2015 году, напоминают аналитики РАН. В числе голодающих по-прежнему доминировали Азия (47%), Африка (45%), Латинская Америка и Карибы (5%). "При сохранении нынешних трендов в 2026 году число голодающих в мире может составить около 660 миллионов человек, а к 2030 году по оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), вместо "нулевого голода" в мире может насчитываться 512 миллионов человек (6% населения) голодающих, причем 60% из них – в Африке", - добавляют аналитики.

