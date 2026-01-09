https://1prime.ru/20260109/rossijane-866316602.html

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Россияне стали активнее инвестировать в золотые слитки, в 2025 году в весовом выражении соотношение монет и слитков было 43% и 57% соответственно против 55% и 45% в 2024 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Гознака". "Что касается общей активности на рынке инвестиций в драгоценные металлы, то в последнее время наблюдается еще одна тенденция: объемы продаж инвестиционных монет в весовом выражении (граммы чистого золота) в "Гознак.Инвестициях" постепенно уступают лидирующее место золотым мерным слиткам", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что в 2023 году соотношение в весовом выражении было таким: монеты – 69%, слитки – 31%. В 2024 году - 55% и 45%, в 2025 году 43% и 57%. "Инвесторы, особенно те из них, кто нацелен на долгосрочные вложения, всё чаще выбирают слитки как основной инструмент инвестирования", - уточнили там. Это связано с тем, что цены на покупку и продажу слитков сильнее привязаны к биржевым ценам на золото, и потому, как правило, имеют меньший спред, пояснили в пресс-службе. "Мы считаем, что тенденция смещения спроса в пользу золотых мерных слитков будет еще какое-то время сохраняться", - говорится в сообщении.

