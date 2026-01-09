Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Каждый третий россиянин (30%) успешно отражает мошеннические атаки, 12% респондентов все же пострадали от действий злоумышленников, сообщается в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости. "Анализ показал формирование у граждан устойчивого "иммунитета" к финансовым угрозам: 30% опрошенных распознали обман и прервали общение со злоумышленниками. Тем не менее, 12% респондентов все же пострадали от действий мошенников, потеряв деньги или доступ к аккаунтам, причем для 3% из них этот негативный опыт был неоднократным", - говорится в исследовании. При этом 58% опрошенных заявили, что никогда не сталкивались с мошенниками. Несмотря на общую бдительность, эффективность атак остается высокой. Среди тех, кто все же вступил в контакт с мошенниками, избежать материальных потерь удалось лишь 6%. Основной ущерб приходится на мелкие и средние суммы, отмечается в исследовании. Около 38% опрошенных потеряли 1 000 рублей, еще 38% - от 1 000 до 10 000 рублей – 38% пострадавших, более 10 000 рублей – 18% пострадавших. Наиболее сильным каналом воздействия остаются телефонные звонки (якобы от сотрудников банков или родственников в беде) – с этим сталкивались 53% участников опроса. Второе место занимает взлом профилей в соцсетях с рассылкой просьб о помощи (32%). Не менее актуальными остаются фишинговые атаки через поддельные сайты и ссылки (28%), обман на торговых интернет-площадках при совершении сделок купли-продажи (19%), а также предложения сверхдоходных инвестиций в финансовые пирамиды (16%), предупреждают в "Сравни".
финансы, банки, общество
Финансы, Банки, Общество
06:26 09.01.2026 (обновлено: 06:33 09.01.2026)
 
Опрос показал способность россиян отражать мошеннические атаки

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Каждый третий россиянин (30%) успешно отражает мошеннические атаки, 12% респондентов все же пострадали от действий злоумышленников, сообщается в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости.
"Анализ показал формирование у граждан устойчивого "иммунитета" к финансовым угрозам: 30% опрошенных распознали обман и прервали общение со злоумышленниками. Тем не менее, 12% респондентов все же пострадали от действий мошенников, потеряв деньги или доступ к аккаунтам, причем для 3% из них этот негативный опыт был неоднократным", - говорится в исследовании.
При этом 58% опрошенных заявили, что никогда не сталкивались с мошенниками.
Несмотря на общую бдительность, эффективность атак остается высокой. Среди тех, кто все же вступил в контакт с мошенниками, избежать материальных потерь удалось лишь 6%. Основной ущерб приходится на мелкие и средние суммы, отмечается в исследовании. Около 38% опрошенных потеряли 1 000 рублей, еще 38% - от 1 000 до 10 000 рублей – 38% пострадавших, более 10 000 рублей – 18% пострадавших.
Наиболее сильным каналом воздействия остаются телефонные звонки (якобы от сотрудников банков или родственников в беде) – с этим сталкивались 53% участников опроса. Второе место занимает взлом профилей в соцсетях с рассылкой просьб о помощи (32%). Не менее актуальными остаются фишинговые атаки через поддельные сайты и ссылки (28%), обман на торговых интернет-площадках при совершении сделок купли-продажи (19%), а также предложения сверхдоходных инвестиций в финансовые пирамиды (16%), предупреждают в "Сравни".
 
Заголовок открываемого материала