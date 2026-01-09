https://1prime.ru/20260109/rossiya-866321908.html

ВС России поразили объекты производства украинских дронов

россия

технологии

рф

киев

новгородская область

владимир путин

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Российские Вооружённые Силы в ходе массированного удара поразили объекты производства дронов, которыми Киев атаковал резиденцию президента РФ Владимира Путина 29 декабря, сообщили в Минобороны РФ. В ночь на 9 января ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также ударные беспилотники. "Поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.

