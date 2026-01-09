https://1prime.ru/20260109/rossiya-866340773.html
Глава МИД Венесуэлы встретился с послом России
2026-01-09T22:32+0300
2026-01-09T22:32+0300
2026-01-09T22:33+0300
КАРАКАС, 9 янв - ПРАЙМ. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил, что провел встречу с послом РФ и получил от России слова солидарности и поддержки. "Мы приняли посла России в нашей стране Сергея Мелика-Багдасарова. В ходе этой встречи мы получили от правительства России слова солидарности и поддержки венесуэльскому народу и правительству, которые в настоящее время сталкиваются с похищением конституционного президента Николаса Мадуро Мороса и первой леди Силии Флорес в результате незаконной и неоправданной военной агрессии, унесшей жизни более ста мирных жителей и военных", - написал министр в своем Telegram-канале.
