Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД России назвал обвинения Украины в повреждении посольства Катара ложными - 09.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260109/rossiya-866342506.html
МИД России назвал обвинения Украины в повреждении посольства Катара ложными
МИД России назвал обвинения Украины в повреждении посольства Катара ложными - 09.01.2026, ПРАЙМ
МИД России назвал обвинения Украины в повреждении посольства Катара ложными
Российский МИД назвал ложными обвинения Киева в повреждении посольства Катара в украинской столице, заявив, что Москва воспринимает Доху как приоритетного... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T23:27+0300
2026-01-09T23:27+0300
россия
киев
катар
москва
мид
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860313238_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4e94b58b3ccbff9f76c13a3e91a4fa5f.jpg
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российский МИД назвал ложными обвинения Киева в повреждении посольства Катара в украинской столице, заявив, что Москва воспринимает Доху как приоритетного партнера. "О ложных обвинениях в адрес российской стороны в причастности к повреждению здания Посольства Государства Катар в Киеве… Для Вооруженных сил Российской Федерации дипломатические представительства никогда не являлись объектами огневого поражения. Вблизи катарской дипмиссии также не находились назначенные цели, что указывает на некорректную работу украинской системы ПВО, приведшую к повреждению здания посольства", - говорится в сообщении МИД РФ. Уточняется, что украинские источники распространяют информацию о повреждениях катарского посольства в Киеве якобы из-за российского удара в пятницу. "Государство Катар рассматривается Россией в качестве приоритетного партнера и дружественной страны", - добавили в ведомстве.
https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866336129.html
киев
катар
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860313238_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_aa325c9067d72e2e201fc426e44b3d9d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, киев, катар, москва, мид, в мире
РОССИЯ, Киев, КАТАР, МОСКВА, МИД, В мире
23:27 09.01.2026
 
МИД России назвал обвинения Украины в повреждении посольства Катара ложными

МИД России назвал обвинения Украины в повреждении посольства Катара в Киеве ложными

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российский МИД назвал ложными обвинения Киева в повреждении посольства Катара в украинской столице, заявив, что Москва воспринимает Доху как приоритетного партнера.
"О ложных обвинениях в адрес российской стороны в причастности к повреждению здания Посольства Государства Катар в Киеве… Для Вооруженных сил Российской Федерации дипломатические представительства никогда не являлись объектами огневого поражения. Вблизи катарской дипмиссии также не находились назначенные цели, что указывает на некорректную работу украинской системы ПВО, приведшую к повреждению здания посольства", - говорится в сообщении МИД РФ.
Уточняется, что украинские источники распространяют информацию о повреждениях катарского посольства в Киеве якобы из-за российского удара в пятницу.
"Государство Катар рассматривается Россией в качестве приоритетного партнера и дружественной страны", - добавили в ведомстве.
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
"Они не могут": удар "Орешником" по Украине восхитил журналиста
Вчера, 19:45
 
РОССИЯКиевКАТАРМОСКВАМИДВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала