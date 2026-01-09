https://1prime.ru/20260109/rossiya-866342506.html
МИД России назвал обвинения Украины в повреждении посольства Катара ложными
2026-01-09T23:27+0300
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российский МИД назвал ложными обвинения Киева в повреждении посольства Катара в украинской столице, заявив, что Москва воспринимает Доху как приоритетного партнера. "О ложных обвинениях в адрес российской стороны в причастности к повреждению здания Посольства Государства Катар в Киеве… Для Вооруженных сил Российской Федерации дипломатические представительства никогда не являлись объектами огневого поражения. Вблизи катарской дипмиссии также не находились назначенные цели, что указывает на некорректную работу украинской системы ПВО, приведшую к повреждению здания посольства", - говорится в сообщении МИД РФ. Уточняется, что украинские источники распространяют информацию о повреждениях катарского посольства в Киеве якобы из-за российского удара в пятницу. "Государство Катар рассматривается Россией в качестве приоритетного партнера и дружественной страны", - добавили в ведомстве.
