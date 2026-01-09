https://1prime.ru/20260109/rubl-866324500.html
Рубль в начале торговой сессии снижается к юаню
Рубль в начале торговой сессии снижается к юаню - 09.01.2026, ПРАЙМ
Рубль в начале торговой сессии снижается к юаню
Курс рубля в начале торговой сессии нерабочей пятницы снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,33 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T10:14+0300
2026-01-09T10:14+0300
2026-01-09T10:14+0300
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/77061/16/770611628_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_cda24920a03aa68c355fe8f4edb6f525.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торговой сессии нерабочей пятницы снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,33 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск прибавлял 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию, до 11,33 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77061/16/770611628_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_0ab69f356d71ff10972111de2fc13d8f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги
Рубль в начале торговой сессии снижается к юаню
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже повышается до 11,33 руб
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торговой сессии нерабочей пятницы снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,33 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск прибавлял 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию, до 11,33 рубля.