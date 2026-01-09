https://1prime.ru/20260109/rubl-866324500.html

Рубль в начале торговой сессии снижается к юаню

Рубль в начале торговой сессии снижается к юаню - 09.01.2026, ПРАЙМ

Рубль в начале торговой сессии снижается к юаню

Курс рубля в начале торговой сессии нерабочей пятницы снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,33 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-09T10:14+0300

2026-01-09T10:14+0300

2026-01-09T10:14+0300

рынок

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/77061/16/770611628_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_cda24920a03aa68c355fe8f4edb6f525.jpg

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торговой сессии нерабочей пятницы снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,33 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск прибавлял 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию, до 11,33 рубля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги