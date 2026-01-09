ЦБ учтет два новых показателя для наблюдения за рынком платежных услуг

https://1prime.ru/20260109/rynok-866329839.html
2026-01-09T13:55+0300
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Банк России будет учитывать два новых показателя для наблюдения за рынком платежных услуг - уровень удовлетворенности потребителей платежных услуг и индекс цифровизации национальной платежной системы, говорится в сообщении ЦБ РФ. "Банк России будет учитывать два новых показателя для наблюдения за рынком платежных услуг. Уровень удовлетворенности потребителей платежных услуг и индекс цифровизации национальной платежной системы будут впервые рассчитаны по итогам 2025 года", - говорится в сообщении. Индекс цифровизации рассчитывается на основе пяти субиндексов, включающих 15 разноплановых показателей в отношении конкурентной среды, безопасности, импортозамещения, доступности и скорости платежей, ассортимента платежных сервисов, альтернативных способов оплаты, транзакционной активности, условий для развития стартапов и другого. "Для его расчета будет использоваться информация, которую мы уже получаем в рамках отчетности кредитных организаций, а также результаты опросов. Рассчитанный по итогам 2025 года индекс цифровизации станет базовым для оценки динамики в следующие периоды", - поясняет регулятор. Отмечается, что уровень удовлетворенности пользователей платежных услуг помогут определить опросы граждан и компаний. Их ответы покажут, насколько просто и удобно совершать расчеты с партнерами и повседневные платежи - в кафе или на маркетплейсе, за ЖКУ или обучение и так далее. По итогам этой оценки ЦБ будет при необходимости давать рекомендации участникам платежного рынка и корректировать регулирование. "Оба показателя впервые будут опубликованы летом 2026 года. Они будут определяться ежегодно и помогут оценить актуальное состояние рынка платежей, влияние на него инноваций, довести до участников рынка мнение пользователей и устранить недочеты, а также скорректировать при необходимости регулирование", - добавляется в сообщении.
