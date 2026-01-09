https://1prime.ru/20260109/rynok-866329839.html

ЦБ учтет два новых показателя для наблюдения за рынком платежных услуг

ЦБ учтет два новых показателя для наблюдения за рынком платежных услуг - 09.01.2026, ПРАЙМ

ЦБ учтет два новых показателя для наблюдения за рынком платежных услуг

Банк России будет учитывать два новых показателя для наблюдения за рынком платежных услуг - уровень удовлетворенности потребителей платежных услуг и индекс... | 09.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-09T13:55+0300

2026-01-09T13:55+0300

2026-01-09T13:55+0300

финансы

банки

россия

рф

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83895/00/838950000_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_b07813e79ecaa30ceb66dbe492097485.jpg

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Банк России будет учитывать два новых показателя для наблюдения за рынком платежных услуг - уровень удовлетворенности потребителей платежных услуг и индекс цифровизации национальной платежной системы, говорится в сообщении ЦБ РФ. "Банк России будет учитывать два новых показателя для наблюдения за рынком платежных услуг. Уровень удовлетворенности потребителей платежных услуг и индекс цифровизации национальной платежной системы будут впервые рассчитаны по итогам 2025 года", - говорится в сообщении. Индекс цифровизации рассчитывается на основе пяти субиндексов, включающих 15 разноплановых показателей в отношении конкурентной среды, безопасности, импортозамещения, доступности и скорости платежей, ассортимента платежных сервисов, альтернативных способов оплаты, транзакционной активности, условий для развития стартапов и другого. "Для его расчета будет использоваться информация, которую мы уже получаем в рамках отчетности кредитных организаций, а также результаты опросов. Рассчитанный по итогам 2025 года индекс цифровизации станет базовым для оценки динамики в следующие периоды", - поясняет регулятор. Отмечается, что уровень удовлетворенности пользователей платежных услуг помогут определить опросы граждан и компаний. Их ответы покажут, насколько просто и удобно совершать расчеты с партнерами и повседневные платежи - в кафе или на маркетплейсе, за ЖКУ или обучение и так далее. По итогам этой оценки ЦБ будет при необходимости давать рекомендации участникам платежного рынка и корректировать регулирование. "Оба показателя впервые будут опубликованы летом 2026 года. Они будут определяться ежегодно и помогут оценить актуальное состояние рынка платежей, влияние на него инноваций, довести до участников рынка мнение пользователей и устранить недочеты, а также скорректировать при необходимости регулирование", - добавляется в сообщении.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, рф, банк россия