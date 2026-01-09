https://1prime.ru/20260109/rynok-866331505.html

Российский рынок акций и рубль растут в пятницу

Российский рынок акций и рубль растут в пятницу - 09.01.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций и рубль растут в пятницу

Российский рынок акций и рубль относительно юаня повышаются в ходе торговой сессии нерабочей пятницы, следует из данных Московской биржи. | 09.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций и рубль относительно юаня повышаются в ходе торговой сессии нерабочей пятницы, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 16.21 мск повышался на 0,23%, до 2724,74 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,02% до 1119,43 пункта. Более сильный рост индекса в юанях объясняется ощутимым падением курса китайской валюты по отношению к рублю на Московской бирже. Курс юаня расчетами "завтра" при этом падал на 9 копеек, до 11,22 рубля. Дневной диапазон курса на Мосбирже составил 11,21-11,33 рубля. Акции и рубль на подъемеНа российском фондовом рынке в нерабочую пятницу отмечается позитивная динамика индекса Мосбиржи, который колеблется выше уровня 2700 пунктов. "Российские фондовые индексы умеренно скорректировались вверх в пятницу после заметного снижения в предыдущие дни из-за увеличения геополитических рисков. При этом активность торгов остается невысокой в связи с продолжающимися в стране новогодними каникулами", - комментирует Игорь Додонов из ФГ "Финам". В, частности, дорожают бумаги "Аэрофлота" (+1,2%), АФК "Система" (+2%), Мосбиржи (+1,2%), "Роснефти" (1,1%). Дешевеют акции "Татнефти" (-1,3%), "Мосэнерго" (-0,6%), "Фосагро" (-0,4%). Рубль в ходе биржевой сессии нерабочей пятницы также торгуется в плюсе против юаня. Китайская валюта на укороченной неделе не смогла дотянуться до уровня 11,5 рубля и растеряла все завоевания праздничной недели, упав на отметку закрытия прошлого года. Стоимость барреля нефти марки Brent днем повышается в рамках коррекции на 0,7% до 62,4 доллара за баррель сорта Brent. ПрогнозыЕсли ближе к вечеру не появятся какие-то негативные новости на тему геополитики или санкций, российский рынок акций, скорее всего, завершит в плюсе и всю текущую торговую сессию, считает Додонов из ФГ "Финам". Рассуждая о перспективах 2026 года, Алексей Корнилов из "ВТБ Мои Инвестиции" прогнозирует, что начавшийся в 2025 году цикл снижения ключевой ставки ЦБ РФ, продолжится. "В нашем базовом сценарии ожидаем снижения ключевой ставки до 12-13% к концу 2026 года. Это будет оказывать все более положительный эффект на акции, для которых важен не только тренд, но и общий уровень процентных ставок в экономике", - отмечает он. Ожидаемое ослабление рубля – еще один фактор в пользу роста чистой прибыли компаний-экспортеров, которые занимают весомую долю в индексе Мосбиржи, говорит Корнилов. "Прогнозируем, что индекс Мосбиржи составит 3610 пунктов на конец 2026 года. Даже с учетом более высокой волатильности соотношение риск/доход для рынка акций становится привлекательным", - резюмирует он.

