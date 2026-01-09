В аэропортах московского региона отменили 28 рейсов

https://1prime.ru/20260109/samolet-866336534.html
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. В аэропортах московского региона на фоне сложных метеоусловий отменено 28 рейсов, более 50 рейсов задержано более чем на два часа, следует из сообщения Ространснадзора. "Данные по рейсам: "Домодедово": отменено - четыре, задержано (более двух часов) - 12, на запасные аэродромы - ноль; "Внуково": отменено 24, задержано (более двух часов) - 26, на запасные аэродромы - ноль; "Шереметьево": отменено - ноль, задержано (более двух часов) - 18, на запасные аэродромы - два; "Жуковский": отменено - ноль, задержано (более двух часов) - один, на запасные аэродромы - ноль", - говорится в сообщении. Инспекторы непрерывно дежурят во всех аэропортах московского авиационного узла, отслеживая обстановку в сложных метеоусловиях. В Ространснадзоре отметили, что в терминалах нет массовых скоплений пассажиров.
